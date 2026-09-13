У Києві презентували нарис про Харківську наступальну операцію під командуванням Сирського

У суботу, 12 вересня, в Національному музеї історії України у Другій світовій війні презентували воєнно-історичний нарис "Харківська наступальна операція 2022 року". Видання описує передумови, підготовку, перебіг та результати операції, під час якої у вересні 2022 року Сили оборони звільнили Балаклію, Ізюм, Куп’янськ і сотні інших населених пунктів Харківської області.

Як пише Dilo, презентацію організувала Київська школа державного управління імені Сергія Нижного. Учасники обговорили рішення, які дозволили підготувати й провести операцію під командуванням генерала Олександра Сирського, а також досвід військових, правоохоронців, представників місцевої влади та цивільних.

Підготовка операції в умовах дефіциту боєприпасів

Генерал Сирський розповів про задум операції, підготовку трьох бригад та дії військових в умовах гострої нестачі боєприпасів.

"Коли ми отримали завдання готувати Харківську наступальну операцію, в її успіх фактично ніхто не вірив. Нам був потрібен приблизно місяць на підготовку: необхідно було вивести зі складу наших сил три бригади, перекинути їх на Харківський напрямок, провести повноцінне планування та вирішити питання забезпечення. Ми розуміли всі ризики, але бачили можливість досягти значного результату саме на цьому напрямку", – цитує його Dilo.

За словами Сирського, під час підготовки війська отримували лише 20–30% від мінімальної кількості боєприпасів, передбаченої планом. Унаслідок операції Сили оборони звільнили близько 11,5 тисячі квадратних кілометрів території та понад 500 населених пунктів. Згодом досвід Харківської операції використовували під час планування інших наступальних дій.

Оцінку діям Сирського дав генерал армії США у відставці, директор Центрального розвідувального управління США у 2011–2012 роках Девід Петреус.

"Мій досвід не може зрівнятися з досвідом генерала Сирського. Я вперше зустрівся з ним у Краматорську в 2019 році й одразу був вражений. Було зрозуміло, що він дуже компетентна і професійна людина, яку поважають солдати й офіцери. Водночас він дуже скромний. Нічого показного в його поведінці не було. Він просто був чудовим солдатом і чудовим лідером", – сказав Петреус.

До учасників заходу також звернувся голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він зазначив, що видання зберігає пам’ять про людей, які звільняли Харківщину, та допомагає осмислити професійний досвід операції.

"Презентована сьогодні книга – це більше, аніж хроніка подій. Це свідчення про українську боротьбу, професіоналізм і те, на що ми здатні, коли діємо рішуче, точно і разом", – сказав спікер парламенту.

Як контрнаступ змінив ситуацію в Харкові

Харківський міський голова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов подякував військовим за Харківську операцію та за те, що Харків залишається українським містом.

"У перші дні було неймовірне єднання: військові, місто, бізнес, звичайні харків’яни – всі працювали заради одного. Але саме наші захисники зруйнували плани ворога і вберегли Харків. Це їхній подвиг, який ми ніколи не забудемо. Харківська операція змінила дух України і дух харків’ян, бо люди поступово стали повертатися. Наприкінці березня 2022 року в Харкові залишалося близько 320 тисяч людей, а сьогодні в місті проживає вже близько 1,4 мільйона. Для нас це було неймовірно важливо", – сказав мер.

До учасників презентації також звернувся лорд Майкл Ешкрофт – лицар-командор (KCMG), член Таємної ради Великої Британії (PC), підприємець, філантроп та автор.

Під час заходу також говорили про розроблення та реалізацію плану контрнаступу, його темп і раптовість, роботу розвідки, координацію підрозділів та рішення, які дозволили передовим силам швидко просуватися, а наступним підрозділам – блокувати противника й закріплювати результат.

Нарис підготували дослідники Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України Ігор Євсєєв, Владлен Мараєв та Олександр Скрябін. Під час роботи автори використовували бойові донесення, матеріали Генерального штабу та оперативну інформацію.

Нагадаємо, 6 вересня минуло чотири роки з початку Харківського контрнаступу.

21 липня 2026 року президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Новим головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий.