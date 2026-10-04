RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,83

+0,15

EUR

50,70

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,99

44,83

EUR

51,20

50,90

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Російські мільярдери вимушені "скидуватися" на війну Путіна

Російські мільярдери вимушені "скидуватися" на війну Путіна
Російські мільярдери вимушені "скидуватися" на війну Путіна

Найбагатші росіяни цього року перерахували до державного бюджету 471 млрд рублів, або понад $5,6 млрд, "добровільних" внесків. Ці кошти вже покрили понад 1% державних витрат РФ і частково допомогли компенсувати зростання бюджетного дефіциту.

Про це інформує Dilo з посиланням на Reuters.

Внески почали надходити після закритої зустрічі президента РФ Володимира Путіна з представниками великого бізнесу в березні. У ній брали участь провідні російські бізнесмени, більшість із яких перебувають під західними санкціями. Повний список учасників не оприлюднювався.

У вересні Путін заявив, що після цієї зустрічі бізнес перерахував до бюджету "сотні мільярдів" рублів.

За бюджетними документами, дефіцит Росії цього року очікується на рівні 3,2% ВВП, або 7,3 трлн рублів ($87 млрд), що вдвічі перевищує початкову ціль у 1,6% ВВП. Без "добровільних" внесків дефіцит міг би зрости до 3,4% ВВП.

Кремль раніше заявляв, що ініціативу запропонував один із бізнесменів. Він аргументував це тим, що багато заможних росіян збагатилися у 1990-х роках завдяки зв'язкам із державою, тому тепер мають робити внески до бюджету.

Паралельно російський уряд планує у 2026 році отримати ще 385 млрд рублів від продажу активів, вилучених у приватних компаній протягом останніх років.

Росія також підвищує податки та нарощує запозичення, щоб фінансувати дефіцит і зберігати високі витрати на військові потреби та безпеку. На них у 2026 році планується спрямувати близько 38% усіх бюджетних видатків. Наступного року влада РФ також готує нові податкові зміни.

Зокрема, зміни в оподаткуванні доходів від банківських депозитів, за розрахунками російської влади, мають принести бюджету додатково близько 1 трлн рублів у 2027 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські мільярдери перерахували до бюджету майже 400 млрд рублів після березневої зустрічі великого бізнесу з Путіним. Станом на середину серпня такі надходження сягнули 383,69 млрд рублів.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності