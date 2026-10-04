Російські мільярдери вимушені "скидуватися" на війну Путіна

Найбагатші росіяни цього року перерахували до державного бюджету 471 млрд рублів, або понад $5,6 млрд, "добровільних" внесків. Ці кошти вже покрили понад 1% державних витрат РФ і частково допомогли компенсувати зростання бюджетного дефіциту.

Про це інформує Dilo з посиланням на Reuters.

Внески почали надходити після закритої зустрічі президента РФ Володимира Путіна з представниками великого бізнесу в березні. У ній брали участь провідні російські бізнесмени, більшість із яких перебувають під західними санкціями. Повний список учасників не оприлюднювався.

У вересні Путін заявив, що після цієї зустрічі бізнес перерахував до бюджету "сотні мільярдів" рублів.

За бюджетними документами, дефіцит Росії цього року очікується на рівні 3,2% ВВП, або 7,3 трлн рублів ($87 млрд), що вдвічі перевищує початкову ціль у 1,6% ВВП. Без "добровільних" внесків дефіцит міг би зрости до 3,4% ВВП.

Кремль раніше заявляв, що ініціативу запропонував один із бізнесменів. Він аргументував це тим, що багато заможних росіян збагатилися у 1990-х роках завдяки зв'язкам із державою, тому тепер мають робити внески до бюджету.

Паралельно російський уряд планує у 2026 році отримати ще 385 млрд рублів від продажу активів, вилучених у приватних компаній протягом останніх років.

Росія також підвищує податки та нарощує запозичення, щоб фінансувати дефіцит і зберігати високі витрати на військові потреби та безпеку. На них у 2026 році планується спрямувати близько 38% усіх бюджетних видатків. Наступного року влада РФ також готує нові податкові зміни.

Зокрема, зміни в оподаткуванні доходів від банківських депозитів, за розрахунками російської влади, мають принести бюджету додатково близько 1 трлн рублів у 2027 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські мільярдери перерахували до бюджету майже 400 млрд рублів після березневої зустрічі великого бізнесу з Путіним. Станом на середину серпня такі надходження сягнули 383,69 млрд рублів.