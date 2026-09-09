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Бюджет Росії отримав найбільший за рік профіцит: звідки надійшли кошти

прапор Росії
Росія почала націоналізацію одного з найбільших агрохолдингів країни / Depositphotos

Федеральний бюджет Росії в серпні 2026 року зафіксував найбільший місячний профіцит за останній рік. Перевищення доходів над видатками забезпечили виплати дивідендів від великих державних компаній із прибутків за минулий рік.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Профіцит сягнув 660 млрд рублів (7,7 млрд доларів), ставши найвищим показником із серпня 2025 року. Лише дивідендні перерахування від державних банків і корпорацій забезпечили скарбниці 691 млрд рублів минулого місяця.

Зростання видатків на війну та накопичений дефіцит

Ненафтогазові доходи російського бюджету, до яких зараховують і дивіденди держпідприємств, збільшилися на 17% у річному вимірі. Це дало змогу частково компенсувати зростання бюджетних витрат:

  • Військовий тягар: загальні видатки збільшилися на 16% на тлі безперервного фінансування воєнних дій проти України, масштаби якого продовжують наростати;
  • Діра в балансі: серпневий приплив коштів дещо скоротив загальний накопичений дефіцит федерального бюджету за перші вісім місяців 2026 року — до 5,8 трлн рублів;
  • Зрив планів: поточний дефіцит суттєво перевищує річний ліміт, закладений російським урядом на рівні 3,8 трлн рублів (близько 1,6% ВВП);
  • Перегляд показників: офіційні параметри російського держбюджету планують скоригувати та оприлюднити до кінця вересня.

Нагадаємо, Росія витрачає на війну рекордні 29 млн доларів щогодини. Видатки федерального бюджету РФ на збройну агресію проти України в першому півріччі 2026 року сягнули нової історичної позначки — 10,687 трильйона рублів (близько 123,4 млрд доларів).

Автор:
Максим Кольц

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