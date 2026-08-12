Удвічі більше за річний план: дефіцит бюджету Росії сягнув майже 6,5 трлн рублів

За підсумками перших семи місяців 2026 року дефіцит федерального бюджету Росії сягнув 6,455 трильйона рублів. Це майже вдвічі перевищує запланований урядом РФ показник на весь рік (3,786 трлн рублів) та у 1,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За 7 місяців російський уряд зібрав 22,112 трлн рублів доходів (зростання на 8,8%), тоді як витрати зростали майже вдвічі швидше (+14,5%) і становили 28,567 трлн рублів. Сформована "діра" дорівнює річному бюджету Москви або чотирьом річним бюджетам Санкт-Петербурга.

Причини падіння та загрози рецесії

Експерти констатують подальше погіршення фундаментальної економічної картини в РФ. Нафтогазові доходи за 7 місяців впали на 16,8%, а тимчасовий сплеск надходжень через події в Ірані пішов на субсидії російським нафтовим компаніям, у яких через атаки безпілотників зупиняються НПЗ.

Водночас видаткова частина бюджету стрімко зростає через військові потреби: з початку вторгнення РФ витратила на війну майже 50 трлн рублів, а Міноборони РФ наразі вимагає збільшити військовий бюджет ще на 40%, на 4–5 трлн рублів.

Ситуацію ускладнює загальне гальмування економіки. За першу половину року ВВП РФ додав лише 0,3%, а у другій половині ризикує скатитися в рецесію, що спричинить недобір 600–800 млрд рублів податків. Мінфін РФ планував перекривати діру за рахунок боргового ринку, проте в липні був змушений зупинити аукціони держоблігацій через обвал.

Аналітики прогнозують, що до кінця року дефіцит бюджету РФ може наблизитися до 10 трлн рублів. Оскільки Кремль вже вичерпав три чверті ліквідних коштів Фонду національного добробуту, влада готується до чергового фіскального посилення, зокрема нового підвищення податків для населення та бізнесу.

Нагадаємо, Росії бракує грошей на покриття дефіциту бюджету. Уряд Росії готується залучити державні банки до фінансування бюджетного дефіциту, який за січень-червень наблизився до 6 трлн рублів.