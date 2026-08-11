Унаслідок російського обстрілу Запоріжжя пошкоджено фабрику кави Isla (ФОТО)

Під час нічного російського обстрілу Запоріжжя зазнала пошкоджень фабрика виробника кави Isla. Руйнувань зазнало приміщення підприємства, зокрема у будівлі вибито вікна.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

"Пошкоджене приміщення, вибиті вікна, багато того, що тепер доведеться відновлювати. Але найголовніше — наші люди живі", — зазначили представники фабрики.

Зараз команда перебуває на місці події: працівники прибирають територію, наводять лад, оцінюють масштаби завданих збитків та відновлюють виробничі й адміністративні процеси.

Зміни в графіку відвантажень

У компанії попередили, що через необхідність ліквідації наслідків обстрілу та відновлення роботи офісу найближчі 1-2 дні можливі затримки з обробкою та відвантаженням замовлень.

В Isla наголосили, що команда продовжує роботу в Україні та крок за кроком повертає фабрику до повноцінного функціонування.

Про Isla

Isla — український бренд кави. З 2015 року компанія працює на власній фабриці у Запоріжжі.

За офіційними даними, для виробництва використовують 100% арабіку з Центральної Америки, Бразилії та Ефіопії. Сортування й купажування зерна відбувається в Італії, а змішування здійснюють до обсмаження для однорідності смаку.

Обробка проходить на німецькому обладнанні Probat із комп'ютерним контролем профілю обсмаження. Швейцарські системи Bühler проводять оптичний відбір, перевіряючи близько 1000 зерен за секунду та видаляючи дефекти. Готову каву охолоджують повітрям та випускають свіжообсмаженою, без накопичення складських запасів.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського балістичного удару по цивільних промислових об'єктах “Метінвесту” у Запоріжжі загинули 7 працівників металургійного комбінату “Запоріжсталь”, ще 21 особа отримала поранення. Роботу підприємства повністю зупинено.