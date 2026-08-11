Інфляція в Україні прискорилася до 7,7% у липні, НБУ прогнозує подальше зростання цін

У липні 2026 року споживча інфляція в Україні пришвидшилася до 7,7% у річному вимірі, а за місяць ціни зросли на 0,3%. Основними чинниками подорожчання стали зміщення сезонності врожаю, підвищення тарифів на водопостачання та вища вартість проїзду в транспорті.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на коментар Національного банку України.

Фактичні показники інфляції незначно перевищили липневий прогноз регулятора передусім через зміщення сезонності у пропозиції окремих сирих продуктів харчування та вищу адміністративну інфляцію. Базова інфляція майже відповідала прогнозу.

Що і чому подорожчало в липні

У липні 2026 року зафіксовано наступну динаміку:

з ростання цін на сирі продукти харчування відновилося (2,2% рік до року): подорожчали овочі борщового набору через зміщення сезонності врожаю, тоді як м’ясо, яйця, яблука та фрукти дешевшали, а зростання цін на помідори та крупи сповільнилося;

б азова інфляція залишилася на рівні попереднього місяця – 8,1% р/р: темпи зростання цін на оброблені продукти харчування сповільнилися (до 10% р/р) завдяки стримуванню цін на ковбасні й кондитерські вироби, хоча соняшникова олія продовжувала дорожчати;

п ідвищення цін на непродовольчі товари дещо пришвидшилося (до 0,8% р/р): через перенесення ефектів від послаблення гривні на вартість імпорту;

і нфляція послуг залишилася на рівні попереднього місяця (13,7% р/р): дешевше дорожчали ресторани, готелі та медичні послуги, але через високі ціни на пальне та будівництво швидше зростали вартість таксі, перевезень та оренди житла;

з ростання адміністративно регульованих цін пришвидшилося до 11,8% р/р: через підвищення тарифів на водопостачання, водовідведення та проїзд у транспорті, а також здорожчання тютюнових і алкогольних виробів;

і нфляція пального сповільнилася до 28,0% р/р: завдяки стабільності на початку місяця, хоча в другій половині липні бензин і дизель відчутно подорожчали через стрибок світових цін на нафту.

Прогноз НБУ

За прогнозом НБУ, інфляція пришвидшиться в другому півріччі — до 10% за підсумками 2026 року. На ціни тиснутимуть видатки бюджету, витрати на оплату праці, подорожчання енергоносіїв та нові тарифи на воду, тоді як мораторій на окремі послуги ЖКГ обмежуватиме їхній ріст.

"Прогноз НБУ передбачає сповільнення інфляції до 6,9% у 2027 році та до цільового показника 5% – у 2028 році", — зазначили в Національному банку України.

Цьому сприятимуть скорочення дефіциту бюджету, нарощування врожаїв та поліпшення ситуації в енергетиці.

Нагадаємо, у червні 2026 року інфляція в Україні сповільнилася до 7,2% у річному вимірі, а в місячному вимірі споживчі ціни навіть знизилися на 0,1%.