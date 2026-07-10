Інфляція в Україні впала до 7,2%, але НБУ попереджає про нове зростання цін

У червні 2026 року інфляція в Україні сповільнилася до 7,2% у річному вимірі, а в місячному вимірі споживчі ціни навіть знизилися на 0,1%. Загальні показники повністю відповідали квітневому прогнозу регулятора, проте базова інфляція продовжила перевищувати очікувану траєкторію через зростання витрат виробників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на коментар Національного банку України.

За даними НБУ, стримувати загальне зростання цін допомагали сирі продукти харчування, які подешевшали на 0,2% у річному вимірі. Зокрема, свинина впала в ціні завдяки дешевшому імпорту через перевиробництво в ЄС, курятина та яйця — завдяки розширенню внутрішнього виробництва, а овочі та фрукти подешевшали завдяки сезонному збільшенню пропозиції та старту продажів із літніх теплиць. Також до 33,4% сповільнилося подорожчання пального, чому сприяло зниження вартості дизеля та автогазу.

Чому базова інфляція пришвидшилася до 8,1%

Попри загальне сповільнення, базова інфляція впевнено зростала під тиском виробничих витрат бізнесу. Головними чинниками стали дорожча електроенергія, пальне та швидке підвищення заробітних плат.

Динаміка цін за ключовими напрямами:

Послуги (пришвидшення до 13,7% р/р): найактивніше дорожчали транспортні послуги, обслуговування автомобілів, курси водіння, а також сфера краси та дозвілля. Водночас темпи росту цін у кафе, ресторанах і таксі навпаки пригальмували.

Оброблені продукти (без змін — 10,4% р/р): дорожчали соняшникова олія (через низькі запаси сировини) та заморожені напівфабрикати, які потребують значних витрат електрики на зберігання. Проте ковбаси та безалкогольні напої дорожчали повільніше завдяки зниженню вартості м'яса та кави на світових ринках.

Адміністративні ціни (зростання до 10,7% р/р): головним драйвером стало підвищення тарифів на водопостачання в низці міст України, а також стабільне подорожчання алкоголю й тютюну.

Прогноз: ціновий тиск посилиться

Національний банк попереджає, що найближчими місяцями ціновий тиск на українську економіку знову почне зростати. Основними чинниками стануть високі витрати підприємств на оплату праці, поступове вичерпання сезонних ефектів здешевлення овочів, а також заплановане підвищення тарифів на воду та анонсований перегляд вартості проїзду в громадському транспорті столиці й інших регіонах.

Оновлений макроекономічний прогноз із урахуванням усіх нових факторів Правління НБУ оприлюднить 30 липня 2026 року, а детальний Інфляційний звіт з'явиться 6 серпня.

Нагадаємо, інфляція сповільнилася і Держстат розповів, як змінилися ціни в Україні у червні. Офіційна статистика зафіксувала перше за кілька місяців зниження споживчих цін у місячному вимірі, хоча базова інфляція на тлі воєнних ризиків усе ще зафіксувалася на рівні 8,1%.