Bosch заявила про повне знищення своєї продукції на складі після російської атаки

Унаслідок російської атаки зруйновано склад логістичного партнера Bosch, де зберігалася продукція.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Що відомо про втрати Bosch?

Як йдеться в офіційній заяві компанії, удар зруйнував складські приміщення, де зберігалася продукція для різних бізнес-напрямів, зокрема мобільності, споживчих товарів і промислових технологій.

За попередньою оцінкою, вся продукція Bosch, що перебувала на складі, була знищена. Водночас у компанії повідомили, що серед співробітників логістичного партнера та Bosch постраждалих немає.

Наразі Bosch спільно з логістичним партнером оцінює масштаби збитків і опрацьовує рішення, які мають забезпечити безперервність бізнес-процесів та виконання зобов'язань перед клієнтами й партнерами.

У компанії зазначили, що вживають усіх необхідних заходів для мінімізації наслідків атаки та якнайшвидшого відновлення роботи. Також Bosch подякувала рятувальникам і представникам місцевої влади за оперативне реагування, а партнерам і клієнтам - за підтримку та довіру.

Наслідки російської атаки

Нагадаємо, унаслідок російського обстрілу 5 серпня виникли пожежі на двох розподільчих центрах "Сільпо". За останніми даними компанії, загинули шестеро працівників, кількість постраждалих уточнюється.

Також сьогодні російська атака трьома балістичними ракетами знищила розподільчий складський комплекс Rozetka у Броварах. Об’єкт не підлягає відновленню.

Російський обстріл знищив також два ключові логістичні комплекси “Епіцентру” - у Києві та Калинівці. Один із комплексів згорів повністю, а на іншому було зруйновано виробничі потужності.

Окрім цього внаслідок масованої російської атаки було знищено сортувальний центр "Нової пошти" у Києві. Загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Компанія пообіцяла повністю компенсувати оголошену вартість пошкоджених відправлень.

Також російська атака знищила у селі Чайки під Києвом логістичний комплекс, який забезпечував товарами магазини Intertop, Pandora, Samsung Experience Store та інші бізнеси MTI Group.