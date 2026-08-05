Російський обстріл знищив найбільший розподільний комплекс Rozetka

Російська атака трьома балістичними ракетами знищила розподільчий складський комплекс Rozetka у Броварах. Об’єкт не підлягає відновленню.

Як пише Delo.ua, про це повідомила співвласниця Ірина Чечоткіна.

У день 21-річчя Rozetka втратила головний склад

"Сьогодні я мала опублікувати пост про те, що Rozetka виповнився 21 рік. Подякувати нашим клієнтам, партнерам, команді за цей довгий шлях, який ми пройшли разом. Натомість вночі я дивилася, як після удару трьох балістичних ракет горить справа всього мого життя", - написала вона.

За її словами, склад, відкритий на початку 2017 року, був найбільшим і найавтоматизованішим логістичним комплексом Rozetka. На ньому щодня обробляли понад 100 тисяч замовлень. Унаслідок атаки об’єкт повністю зруйнований і не підлягає відновленню.

Вона додала, що попри масштабні руйнування головним стало те, що працівники не постраждали. Компанія продовжує працювати та виконувати свої зобов’язання перед клієнтами.

"Що я відчувала вночі? Спустошення і біль. Велике полегшення, бо на щастя, цього разу люди не постраждали", - наголосила вона.

У компанії подякували клієнтам, партнерам і всім, хто підтримує Rozetka після російської атаки.

Про Rozetka

Rozetka — одна з наймасштабніших e-commerce компаній України, яка була заснована у 2005 році Іриною та Владиславом Чечоткіними. У 2015 -му співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital.

Сьогодні на Rozetka представлені мільйони товарів у різних категоріях. Замовлення доставляють по всій Україні завдяки власній логістиці та мережі пунктів видачі. Платформа стала однією з ключових для української електронної торгівлі.

У 2019 році компанія зробила ще один крок до створення власної екосистеми, запустивши платіжний сервіс RozetkaPay, який дозволяє користувачам швидко оплачувати покупки онлайн, а бізнесу — приймати платежі безпосередньо всередині платформи.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті онлайн-ритейлера, Rozetka має понад 540 магазинів у більш як 165 містах України. Кількість працівників перевищує 5000.

Компанія отримала 38,9 млн грн збитку у 2025 році, а її дохід майже не змінився — 30 млрд грн (+1% за рік).

Про атаки на Rozetka

Напередодні, 1 серпня, російські війська вже атакували складські приміщення Rozetka у Броварах. Унаслідок удару загинув 61-річний працівник компанії, ще семеро людей отримали поранення.

Наступної ночі, проти 2 серпня, окупанти знову завдали удару по складу Rozetka. Цього разу обійшлося без постраждалих серед працівників.

Додамо, 15 червня вночі внаслідок чергової ракетної російської атаки було знищено одне з відділень компанії Rozetka у Києві.