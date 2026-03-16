АТБ, Rozetka, Eva: як змінився дохід лідерів роздрібної торгівлі

Понад 647 млрд грн доходу отримали компанії-лідери у сфері роздрібної торгівлі у 2025 році. Це на 22% більше, ніж мала десятка кращих роком раніше. Очолюють рейтинг незмінно АТБ, “Сільпо” та “Аврора”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Хто отримав найбільший прибуток

Верхівка рейтингу залишилася незмінною. Так, першість утримує АТБ-маркет — 247,35 млрд грн доходу за 2025 рік. Це більш ніж третина від загального доходу всіх компаній десятки кращих. За рік дохід мережі зріс на 18%, а прибуток на 11% — до 3,43 млрд грн. Компанія входить до фінансово-промислової групи АТБ, якій належать понад 13 бізнесів.

Другу позицію вже четвертий рік поспіль посідає Сільпо-Фуд із Fozzy Group із 106,07 млрд грн доходу — на 14% більше, ніж роком раніше. Водночас Сільпо показало найбільше зростання прибутку серед усіх учасників Індексу — у 7,5 раза (1,16 млрд грн).

Третє місце другий рік поспіль посідає мережа магазинів "Аврора" (Вигідна покупка). Її дохід за рік зріс на 30% і склав 49,25 млрд грн. Саме ця компанія стала найприбутковішою: її прибуток у 2025 році сягнув 4,52 млрд грн, що на 11% більше, ніж роком раніше.

Окрім "Сільпо", ще одна компанія із Fozzy Group увійшла до десятки. Так, четверте місце вдруге поспіль посідає "Фора". Торік її дохід зріс на 27% і сягнув 44,34 млрд грн. Водночас прибуток збільшився утричі — до 394,5 млн грн. Сукупно "Сільпо" та "Фора" отримали 150,41 млрд грн, що становить 23% доходу всіх компаній Індексу.

До п’ятірки лідерів повернулася мережа магазинів техніки Comfy (Комфі Трейд). Торік дохід компанії склав 39 млрд грн, що на 12% більше, ніж у 2024 році. Водночас прибуток скоротився майже вдвічі — з 25,5 млн грн до 12,8 млн грн.

6 позицію другий рік поспіль утримує мережа Novus. Її дохід зріс на 20% — до 34,69 млрд грн, тоді як прибуток залишився майже незмінним — 556 млн грн.

Збиткові компанії

В "Опендатабот зауважують, що не всім учасникам Індексу вдалося завершити рік із прибутком. Якщо у попередньому Індексі всі компанії з топу ритейлу працювали «в плюс», то у 2025-му з’явилися й збиткові.

Так, компанія Metro (Метро Кеш енд Кері Україна), яка другий рік поспіль посідає 7-ме місце, отримала збиток 380,9 млн грн, хоча її дохід зріс на 18% і склав 33,92 млрд грн.

Не дуже вдалим був рік й для Rozetka, яка належить до ФПГ Розетка, що володіє 10 бізнесами. Компанія отримала 38,9 млн грн збитку, а її дохід майже не змінився — 30 млрд грн (+1% за рік). Через це компанія різко втратила позиції: з 5-го місця у рейтингу 2025 року вона опустилася одразу на 10-те.

Восьму позицію вже третій рік поспіль утримує мережа магазинів Eva. Компанія належить до Корпорації Тервін, що об’єднує понад 20 бізнесів. Торік дохід компанії зріс на 18% — до 31,82 млрд грн, однак прибуток скоротився на 21% — з 1,4 млрд грн до 1,1 млрд грн.

Новачком Індексу стала компанія Петрол Контракт, що працює під брендом WOG. Компанію було засновано лише у 2022 році, проте торік вона показала найбільше зростання доходу серед усіх учасників Індексу. За рік показник зріс у 1,7 раза — до 30,79 млрд грн. Прибуток також зріс у 1,7 раза і склав 342,6 млн грн.

Водночас цього року до Індексу ритейлу не потрапили кілька великих гравців. Зокрема, мережа Varus (компанія Омега), що також належить до Корпорації Тервін у 2025 році отримала 24 млрд грн доходу (+20%) та 42,7 млн грн прибутку (+21%). Також поза рейтингом залишилася компанія Фудком, що управляє мережею Велика кишеня: її дохід зріс на 19% — до 23,65 млрд грн, а прибуток збільшився утричі і склав 378,7 млн грн.

Загалом, дохід ритейлу виглядає наступним чином:

АТБ — 247,35 млрд грн, Сільпо — 106,07 млрд грн, Аврора — 49,25 млрд грн, Фора — 44,34 млрд грн, Comfy — 39 млрд грн, NOVUS — 34,69 млрд грн, Metro — 33,92 млрд грн, Eva — 31,82 млрд грн, WOG — 30,79 млрд грн, Rozetka — 30 млрд грн.

