Верховний Суд визнав правомірним штраф НБУ у справі фінмоніторингу

Верховний Суд підтвердив правомірність рішення Національного банку України про накладення штрафу на ТОВ “Укрфінстандарт” за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

Суд остаточно підтвердив законність штрафу

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду ухвалив рішення, яким скасував постанову Київського окружного адміністративного суду від 24 червня 2024 року та рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 19 листопада 2024 року. Раніше ці інстанції задовольнили позов щодо скасування штрафу, накладеного Національним банком на ТОВ “Укрфінстандарт” (нині — ТОВ "Авто Укр Білс") за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Таким чином, Верховний Суд залишив у силі рішення регулятора. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, у березні 2023 року Національний банк застосував до ТОВ “Укрфінстандарт” штраф у розмірі 14,6 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Регулятор встановив, що компанія неналежно забезпечила організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що призвело до низки порушень, зокрема:

неналежного розроблення та впровадження внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, а також відсутності достатніх процедур для ефективного управління ризиками;

недотримання вимог щодо оцінки та переоцінки ризиків діяльності та їх документування;

неналежного ведення та оновлення ризик-профілю суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

порушень у сфері управління ризиками, пов’язаними з використанням нових та існуючих продуктів, послуг і технологій, зокрема тих, що дозволяють здійснювати операції без безпосереднього контакту з клієнтом.

Раніше повідомляли, що Національний банк заявив, що в суді захищатиме правомірність штрафу, накладеного на АТ “МІБ” (банк, який пов’язують із Петром Порошенком), за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Йдеться про санкції на суму 13,5 млн грн та письмове застереження, які банк оскаржив у судовому порядку.