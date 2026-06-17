Верховный Суд признал правомерным штраф НБУ по финмониторингу

Верховный Суд подтвердил правомерность решения Национального банка Украины о наложении штрафа на ООО "Укрфинстандарт" за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

Суд окончательно подтвердил законность штрафа

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда принял решение, которым упразднил постановление Киевского окружного административного суда от 24 июня 2024 года и решение Шестого апелляционного административного суда от 19 ноября 2024 года. Ранее эти инстанции удовлетворили иск об отмене штрафа, наложенного Национальным банком на ООО "Укрфинстандарт" (ныне ООО "Авто Укр Билс") за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Таким образом, Верховный Суд оставил в силе решение регулятора. Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Напомним, в марте 2023 года Национальный банк применил к ООО "Укрфинстандарт" штраф в размере 14,6 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Регулятор установил, что компания ненадлежащим образом обеспечила организацию и проведение первичного финансового мониторинга, что привело к ряду нарушений, в частности:

ненадлежащая разработка и внедрение внутренних документов по вопросам финансового мониторинга, а также отсутствие достаточных процедур для эффективного управления рисками;

несоблюдение требований к оценке и переоценке рисков деятельности и их документированию;

ненадлежащего ведения и обновления риск-профиля субъекта первичного финансового мониторинга;

нарушений в сфере управления рисками, связанными с использованием новых и существующих продуктов, услуг и технологий, в частности, позволяющих совершать операции без непосредственного контакта с клиентом.

Ранее сообщалось, что Национальный банк заявил, что в суде будет защищать правомерность штрафа, наложенного на АО "МИБ" (банк, связываемый с Петром Порошенко), за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Речь идет о санкциях на сумму 13,5 млн грн и письменной оговорке, которые банк обжаловал в судебном порядке.