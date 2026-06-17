Более 83 млн грн штрафов: НБУ будет защищать санкции против Банка Альянс в суде

Национальный банк заявил о намерении защищать в суде правомерность санкций, примененных в Банк Альянс за нарушение требований финансового мониторинга. Финучреждение обжаловало решение регулятора, который в 2025 году наложил на банк два штрафа на общую сумму 83,5 млн грн и вынес письменную оговорку.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

НБУ будет защищать в суде штрафы

Национальный банк Украины заявил, что будет отстаивать в суде законность принятых в Банк Альянс мер влияния за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Речь идет о санкциях, наложенных регулятором в октябре 2025 года, которые банк решил обжаловать в судебном порядке.

Тогда НБУ применил к финучреждению два штрафа на общую сумму 83,475 млн грн, а также письменную оговорку.

Первый штраф в размере 67,575 млн грн был наложен из-за ненадлежащей организации и проведения первичного финансового мониторинга. По оценке регулятора это привело к ряду нарушений, в частности:

недостатков в разработке, внедрении и обновлении внутренних документов по финансовому мониторингу;

отсутствие достаточных процедур для эффективного управления рисками;

ненадлежащее управление рисками, связанными с новыми продуктами, услугами и технологиями;

нарушений при проведении надлежащей проверки клиентов;

ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода;

несвоевременное или неполное предоставление Национальному банку информации и документов, необходимых для осуществления надзора;

недостатков в документировании решений и мер, связанных с выполнением требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Кроме того, Банк Альянс получил еще один штраф – в размере 15,9 млн грн. Основанием стали нарушения требований по надлежащей проверке клиентов и управлению рисками.

В частности, НБУ обнаружил:

ненадлежащее выполнение процедур проверки клиентов;

недостаточные меры контроля клиентов с высоким уровнем риска;

нарушение при применении риск-ориентированного подхода;

недостатки в документировании мер финансового мониторинга;

неприменение дополнительных мер проверки для клиентов, конечные бенефициары которых являются членами семей политически значимых лиц.

Кроме штрафов регулятор вынес банку письменную оговорку. Причиной стало ненадлежащее ведение клиентских анкет - во время проверки было установлено, что в отдельные анкеты не вносились сведения, достоверность которых подтверждалась имеющимися в банке документами.

В Национальном банке отметили, что считают принятые меры влияния обоснованными и намерены защищать свою позицию в ходе судебного разбирательства.

Ранее сообщалось, что Национальный банк заявил, что в суде будет защищать правомерность штрафа, наложенного на АО "МИБ" (банк, связываемый с Петром Порошенко), за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Речь идет о санкциях на сумму 13,5 млн грн и письменной оговорке, которые банк обжаловал в судебном порядке.