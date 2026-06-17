НБУ наложил более 600 тысяч гривен штрафов на финансовые компании

Национальный банк Украины применил штрафы и письменные оговорки к трем финансовым компаниям. Основанием явились недостоверные данные в отчетности, а также недостатки в системах корпоративного управления и внутреннего контроля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Относительно наложения штрафов

Национальный банк Украины применил меры влияния к трем финансовым компаниям - "Бизнес-Партнер", "Форвард Финанс" и "МИА Групп". Причиной послужили нарушения требований по представлению регуляторной отчетности и недостатки в системах внутреннего контроля.

В частности, к компаниям "Бизнес-Партнер" и "Форвард Финанс" регулятор применил штрафные санкции и письменные оговорки. В НБУ отметили, что учреждения подали отчетность с недостоверными данными и не обеспечили надлежащее функционирование комплексной и эффективной системы внутреннего контроля.

Компания "Бизнес-Партнер" оштрафована на 432,35 тыс. грн. Кроме уплаты штрафа в течение месяца после вступления решения в силу, компания должна до 15 июля 2026 года устранить нарушения требований по корпоративному управлению и внутреннему контролю, а также выполнить требования, определенные в письменной оговорке.

Для "Форвард Финанс" сумма штрафа составляет 172,94 тыс. грн. Компания также обязана уплатить штраф в течение месяца и до 7 июля 2026 устранить выявленные недостатки, на которые указал регулятор.

Соответствующие решения Национальный банк принял за нарушение правил составления и предоставления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг.

Относительно письменной оговорки

Отдельно Национальный банк применил к компании "МИА Групп" меру влияния в виде письменной оговорки. В ходе наблюдения регулятор выявил недостатки в деятельности учреждения и нарушения требований нормативных документов, регулирующих порядок авторизации предоставлятелей финансовых услуг, а также организацию системы корпоративного управления и контроля финансовых компаний.

В НБУ подчеркнули, что компания обязана в установленные сроки устранить все выявленные нарушения и недостатки, указанные в письменной оговорке.

Ранее сообщалось, что Национальный банк заявил, что в суде будет защищать правомерность штрафа, наложенного на АО "МИБ" (банк, связываемый с Петром Порошенко), за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Речь идет о санкциях на сумму 13,5 млн грн и письменной оговорке, которые банк обжаловал в судебном порядке.