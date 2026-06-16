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НБУ подтвердил статус 16 системно важных банков Украины: кто вошел в список
Национальный банк Украины завершил ежегодный пересмотр банковского сектора по специальным критериям. Все 16 финансовых учреждений, имевших особый статус в прошлом году, снова подтвердили свою системную важность для экономики.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Официальный перечень утвержден решением Правления Национального банка Украины от 11 июня 2026 года №178-рш "Об определении системно важных банков". Указанный список учреждений будет использоваться регулятором при осуществлении банковского надзора.
Кто подтвердил статус?
В списке системно важных банков Украины остаются следующие учреждения:
- АО "А-Банк";
- АО "Идея Банк";
- АО "Креди Агриколь Банк";
- АО "Кредобанк";
- АО "ОТП Банк";
- АО "Ощадбанк";
- АО "Южный";
- АО "ПриватБанк";
- АО "ПУМБ";
- АО "Райффайзен Банк";
- АО "Смысл Банк";
- АО "Таскомбанк";
- АО "Укргазбанк";
- АО "Укрэксимбанк";
- АО "УкрСиббанк";
- АО "Универсал Банк".
Установленные учреждения обязаны выполнять дополнительные повышенные требования НБУ относительно капитала и ликвидности для обеспечения бесперебойной работы в случае финансовых колебаний.
Напомним, два года назад статус системной важности имели 15 банков Украины.