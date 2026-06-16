НБУ подтвердил статус 16 системно важных банков Украины: кто вошел в список

Национальный банк Украины завершил ежегодный пересмотр банковского сектора по специальным критериям. Все 16 финансовых учреждений, имевших особый статус в прошлом году, снова подтвердили свою системную важность для экономики.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Официальный перечень утвержден решением Правления Национального банка Украины от 11 июня 2026 года №178-рш "Об определении системно важных банков". Указанный список учреждений будет использоваться регулятором при осуществлении банковского надзора.

Кто подтвердил статус?

В списке системно важных банков Украины остаются следующие учреждения:

АО "А-Банк";

АО "Идея Банк";

АО "Креди Агриколь Банк";

АО "Кредобанк";

АО "ОТП Банк";

АО "Ощадбанк";

АО "Южный";

АО "ПриватБанк";

АО "ПУМБ";

АО "Райффайзен Банк";

АО "Смысл Банк";

АО "Таскомбанк";

АО "Укргазбанк";

АО "Укрэксимбанк";

АО "УкрСиббанк";

АО "Универсал Банк".

Установленные учреждения обязаны выполнять дополнительные повышенные требования НБУ относительно капитала и ликвидности для обеспечения бесперебойной работы в случае финансовых колебаний.

Напомним, два года назад статус системной важности имели 15 банков Украины.