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НБУ подтвердил статус 16 системно важных банков Украины: кто вошел в список

нбу
16 банков Украины получали стату системно важных / НБУ

Национальный банк Украины завершил ежегодный пересмотр банковского сектора по специальным критериям. Все 16 финансовых учреждений, имевших особый статус в прошлом году, снова подтвердили свою системную важность для экономики.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Официальный перечень утвержден решением Правления Национального банка Украины от 11 июня 2026 года №178-рш "Об определении системно важных банков". Указанный список учреждений будет использоваться регулятором при осуществлении банковского надзора.

Кто подтвердил статус?

В списке системно важных банков Украины остаются следующие учреждения:

  • АО "А-Банк";
  • АО "Идея Банк";
  • АО "Креди Агриколь Банк";
  • АО "Кредобанк";
  • АО "ОТП Банк";
  • АО "Ощадбанк";
  • АО "Южный";
  • АО "ПриватБанк";
  • АО "ПУМБ";
  • АО "Райффайзен Банк";
  • АО "Смысл Банк";
  • АО "Таскомбанк";
  • АО "Укргазбанк";
  • АО "Укрэксимбанк";
  • АО "УкрСиббанк";
  • АО "Универсал Банк".

Установленные учреждения обязаны выполнять дополнительные повышенные требования НБУ относительно капитала и ликвидности для обеспечения бесперебойной работы в случае финансовых колебаний.

Напомним, два года назад статус системной важности имели 15 банков Украины.

Автор:
Татьяна Ковальчук