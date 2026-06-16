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НБУ підтвердив статус 16 системно важливих банків України: хто увійшов до переліку

нбу
16 банків України отимали стату системно важливих / НБУ

Національний банк України завершив щорічний перегляд банківського сектору за спеціальними критеріями. Усі 16 фінансових установ, які мали особливий статус у минулому році, знову підтвердили свою системну важливість для економіки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Офіційний перелік затверджено рішенням Правління Національного банку України від 11 червня 2026 року №178-рш "Про визначення системно важливих банків". Зазначений список установ використовуватиметься регулятором під час здійснення банківського нагляду.

Хто підтвердив статус?

У переліку системно важливих банків України залишаються такі установи:

  • АТ "А-Банк"; 
  • АТ "Ідея Банк"; 
  • АТ "Креді Агріколь Банк"; 
  • АТ "Кредобанк"; 
  • АТ "ОТП Банк"; 
  • АТ "Ощадбанк"; 
  • АТ "Південний"; 
  • АТ "ПриватБанк"; 
  • АТ "ПУМБ"; 
  • АТ "Райффайзен Банк"; 
  • АТ "Сенс Банк"; 
  • АТ "Таскомбанк"; 
  • АТ "Укргазбанк"; 
  • АТ "Укрексімбанк"; 
  • АТ "Укрсиббанк"; 
  • АТ "Універсал Банк".

Визначені установи зобов'язані виконувати додаткові підвищені вимоги НБУ щодо капіталу та ліквідності для забезпечення безперебійної роботи у разі фінансових коливань.

Нагадаємо, два роки тому статус системної важливості мали 15 банків України.

Автор:
Тетяна Ковальчук