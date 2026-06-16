- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
НБУ підтвердив статус 16 системно важливих банків України: хто увійшов до переліку
Національний банк України завершив щорічний перегляд банківського сектору за спеціальними критеріями. Усі 16 фінансових установ, які мали особливий статус у минулому році, знову підтвердили свою системну важливість для економіки.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Офіційний перелік затверджено рішенням Правління Національного банку України від 11 червня 2026 року №178-рш "Про визначення системно важливих банків". Зазначений список установ використовуватиметься регулятором під час здійснення банківського нагляду.
Хто підтвердив статус?
У переліку системно важливих банків України залишаються такі установи:
- АТ "А-Банк";
- АТ "Ідея Банк";
- АТ "Креді Агріколь Банк";
- АТ "Кредобанк";
- АТ "ОТП Банк";
- АТ "Ощадбанк";
- АТ "Південний";
- АТ "ПриватБанк";
- АТ "ПУМБ";
- АТ "Райффайзен Банк";
- АТ "Сенс Банк";
- АТ "Таскомбанк";
- АТ "Укргазбанк";
- АТ "Укрексімбанк";
- АТ "Укрсиббанк";
- АТ "Універсал Банк".
Визначені установи зобов'язані виконувати додаткові підвищені вимоги НБУ щодо капіталу та ліквідності для забезпечення безперебійної роботи у разі фінансових коливань.
Нагадаємо, два роки тому статус системної важливості мали 15 банків України.