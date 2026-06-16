НБУ підтвердив статус 16 системно важливих банків України: хто увійшов до переліку

Національний банк України завершив щорічний перегляд банківського сектору за спеціальними критеріями. Усі 16 фінансових установ, які мали особливий статус у минулому році, знову підтвердили свою системну важливість для економіки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Офіційний перелік затверджено рішенням Правління Національного банку України від 11 червня 2026 року №178-рш "Про визначення системно важливих банків". Зазначений список установ використовуватиметься регулятором під час здійснення банківського нагляду.

Хто підтвердив статус?

У переліку системно важливих банків України залишаються такі установи:

АТ "А-Банк";

АТ "Ідея Банк";

АТ "Креді Агріколь Банк";

АТ "Кредобанк";

АТ "ОТП Банк";

АТ "Ощадбанк";

АТ "Південний";

АТ "ПриватБанк";

АТ "ПУМБ";

АТ "Райффайзен Банк";

АТ "Сенс Банк";

АТ "Таскомбанк";

АТ "Укргазбанк";

АТ "Укрексімбанк";

АТ "Укрсиббанк";

АТ "Універсал Банк".

Визначені установи зобов'язані виконувати додаткові підвищені вимоги НБУ щодо капіталу та ліквідності для забезпечення безперебійної роботи у разі фінансових коливань.

Нагадаємо, два роки тому статус системної важливості мали 15 банків України.