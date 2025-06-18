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Нацбанк розширив перелік системно важливих банків: до списку додано Ідея Банк
Національний банк оновив перелік системно важливих банків за підсумками щорічного перегляду. Статус системної важливості підтверджено для 15 банків, що були у списку у 2024 році, а також до переліку додано Ідея Банк. Загалом у списку тепер 16 системно важливих банків.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.
Про системно важливі банки
В оновленому переліку системно важливих банків 16 установ:
- А-Банк;
- Ідея Банк;
- Креді Агріколь Банк;
- Кредобанк;
- ОТП Банк;
- Ощадбанк;
- АТ "Південний";
- ПриватБанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк;
- Сенс Банк;
- Таскомбанк;
- Укргазбанк;
- Укрексімбанк;
- Укрсиббанк;
- Універсал Банк.
Нагадаємо, у 2023 році до відповідного списку додали Креді Агріколь Банк, збільшивши перелік системно важливих банків з 14 до 15 установ.
У 2022 році список налічував 14 установ, разом із повернутим до нього Кредобанком. Альфа-Банк, який знаходився у переліку 2022 року, змінив назву на Сенс Банк.