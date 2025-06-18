Нацбанк розширив перелік системно важливих банків: до списку додано Ідея Банк

Національний банк оновив перелік системно важливих банків за підсумками щорічного перегляду. Статус системної важливості підтверджено для 15 банків, що були у списку у 2024 році, а також до переліку додано Ідея Банк. Загалом у списку тепер 16 системно важливих банків.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Про системно важливі банки

В оновленому переліку системно важливих банків 16 установ:

А-Банк;

Ідея Банк;

Креді Агріколь Банк;

Кредобанк;

ОТП Банк;

Ощадбанк;

АТ "Південний";

ПриватБанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк;

Сенс Банк;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрексімбанк;

Укрсиббанк;

Універсал Банк.

Нагадаємо, у 2023 році до відповідного списку додали Креді Агріколь Банк, збільшивши перелік системно важливих банків з 14 до 15 установ.

У 2022 році список налічував 14 установ, разом із повернутим до нього Кредобанком. Альфа-Банк, який знаходився у переліку 2022 року, змінив назву на Сенс Банк.