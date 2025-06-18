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Нацбанк розширив перелік системно важливих банків: до списку додано Ідея Банк

Ідея Банк
Оновлено перелік системно важливих банків України

Національний банк оновив перелік системно важливих банків за підсумками щорічного перегляду. Статус системної важливості підтверджено для 15 банків, що були у списку у 2024 році, а також до переліку додано Ідея Банк. Загалом у списку тепер 16 системно важливих банків.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Про системно важливі банки

В оновленому переліку системно важливих банків 16 установ:

  • А-Банк;
  •  Ідея Банк; 
  • Креді Агріколь Банк; 
  • Кредобанк; 
  • ОТП Банк; 
  • Ощадбанк; 
  • АТ "Південний"; 
  • ПриватБанк; 
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк; 
  • Сенс Банк; 
  • Таскомбанк; 
  • Укргазбанк; 
  • Укрексімбанк; 
  • Укрсиббанк; 
  • Універсал Банк.

Нагадаємо, у 2023 році до відповідного списку додали Креді Агріколь Банк, збільшивши перелік системно важливих банків з 14 до 15 установ.

У 2022 році список налічував 14 установ, разом із повернутим до нього Кредобанком. Альфа-Банк, який знаходився у переліку 2022 року, змінив назву на Сенс Банк.

Автор:
Ольга Опенько