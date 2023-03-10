- Категорія
- Банки
- Дата публікації
-
НБУ оновив перелік системно важливих банків: список збільшився
Національний банк України оновив перелік системно важливих банків, додавши до нього АТ "Креді Агріколь Банк". Про це повідомила пресслужба регулятора.
Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.Забронювати участь
Наразі відповідний список містить 15 установ:
- АТ "А-Банк";
- АТ "Креді Агріколь Банк";
- АТ "Кредобанк";
- АТ "ОТП Банк";
- АТ "Ощадбанк";
- АБ "Південний";
- АТ КБ "Приватбанк";
- АТ "ПУМБ";
- АТ "Райффайзен Банк";
- АТ "Сенс Банк";
- АТ "Таскомбанк";
- АБ "Укргазбанк";
- АТ "Укрексімбанк";
- АТ "Укрсиббанк";
- АТ "Універсал Банк".
Національний банк щороку визначає системно важливі банки за даними на 1 січня.
У 2022 році в список включили 14 банків, повернувши до нього "Кредобанк". А "Альфа-Банк", який був у переліку того року, змінив назву на "Сенс Банк".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що в жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує спецпроцедуру для можливого виведення системно важливого банку з ринку під час війни. Ідеться про можливість націоналізувати фінустанову, яка втратила ліквідність, без докапіталізації з боку держави.