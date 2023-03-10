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Банки
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НБУ оновив перелік системно важливих банків: список збільшився

Національний банк України, НБУ
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua

Національний банк України оновив перелік системно важливих банків, додавши до нього АТ "Креді Агріколь Банк". Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Наразі відповідний список містить 15 установ: 

  • АТ "А-Банк";
  • АТ "Креді Агріколь Банк";
  • АТ "Кредобанк";
  • АТ "ОТП Банк";
  • АТ "Ощадбанк";
  • АБ "Південний";
  • АТ КБ "Приватбанк";
  • АТ "ПУМБ";
  • АТ "Райффайзен Банк";
  • АТ "Сенс Банк";
  • АТ "Таскомбанк";
  • АБ "Укргазбанк";
  • АТ "Укрексімбанк";
  • АТ "Укрсиббанк";
  • АТ "Універсал Банк".

Національний банк щороку визначає системно важливі банки за даними на 1 січня. 

У 2022 році в список включили 14 банків, повернувши до нього "Кредобанк". А "Альфа-Банк", який був у переліку того року, змінив назву на "Сенс Банк".

Нагадаємо, що в жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує спецпроцедуру для можливого виведення системно важливого банку з ринку під час війни. Ідеться про можливість націоналізувати фінустанову, яка втратила ліквідність, без докапіталізації з боку держави.