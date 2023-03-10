НБУ оновив перелік системно важливих банків: список збільшився

Національний банк України оновив перелік системно важливих банків, додавши до нього АТ "Креді Агріколь Банк". Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Наразі відповідний список містить 15 установ:

АТ "А-Банк";

АТ "Креді Агріколь Банк";

АТ "Кредобанк";

АТ "ОТП Банк";

АТ "Ощадбанк";

АБ "Південний";

АТ КБ "Приватбанк";

АТ "ПУМБ";

АТ "Райффайзен Банк";

АТ "Сенс Банк";

АТ "Таскомбанк";

АБ "Укргазбанк";

АТ "Укрексімбанк";

АТ "Укрсиббанк";

АТ "Універсал Банк".

Національний банк щороку визначає системно важливі банки за даними на 1 січня.

У 2022 році в список включили 14 банків, повернувши до нього "Кредобанк". А "Альфа-Банк", який був у переліку того року, змінив назву на "Сенс Банк".

Нагадаємо, що в жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує спецпроцедуру для можливого виведення системно важливого банку з ринку під час війни. Ідеться про можливість націоналізувати фінустанову, яка втратила ліквідність, без докапіталізації з боку держави.