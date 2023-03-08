НБУ ліквідував Форвард Банк

Національний банк України 8 березня ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "БАНК ФОРВАРД".

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

Регулятор при прийнятті рішення керувався вимогами статті 15 Закону України "Про Національний банк України", статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 44 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", та взяв до уваги відповідну пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Національний банк ухвалив рішення від 07 березня 2023 року № 90-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ “БАНК ФОРВАРД” із 8 березня 2023 року", - йдеться в повідомленні НБУ.

Форвард Банк належить росіянину Рустаму Таріко. В жовтні 2022 року указом президента було уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким до Таріко застосували персональні санкції.

Нагадаємо, що НБУ відніс Форвард Банк до категорії неплатоспроможних 7 лютого. 13 лютого ФГВ оголосив пошук інвестора для виведення цієї фінустанови з ринку. Згодом строк подачі конкурсних пропозицій було продовжено до 3 березня.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 1 березня розпочав виплати вкладникам неплатоспроможного Форвард Банку коштів з депозитів, строк дії яких закінчився до 7 лютого включно, та з поточних рахунків.

Згідно з законодавством, ФГВФО відшкодовує клієнту банку максимум 200 000 гривень. Особливий статус має лише Ощадбанк, що вказано в законі "Про банки і банківську діяльність". Вкладники держбанку отримують від держави гарантію повернення повної суми депозиту. Однак такі правила діють в мирні часи.

Наразі для всіх кредиторів банків, які були або будуть позбавлені ліцензії після початку повномасштабного російського вторгнення, діє норма про гарантію повернення 100% депозитів протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців після його завершення.