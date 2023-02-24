НБУ анулював ліцензії двом відомим мікрокредитним організаціям

Національний банк України застосував до мікрофінансових організацій Mister Cash та CCloan заходи впливу у вигляді відкликання (анулювання) з 24 лютого ліцензій на надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Як ідеться у повідомленні регулятора, такі рішення ухвалив у п'ятницю його комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг.

"За результатами позапланових інспекційних перевірок було виявлено факти численних порушень вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг у діяльності ТОВ "Містер кеш" та ТОВ "CC Лоун", - сказано у повідомленні.

Зокрема, йдеться про порушення законів про споживче кредитування, про фінпослуги та державне регулювання ринків фінпослуг, про електронну комерцію, а також Цивільного кодексу.

Крім того, встановлено, що ці компанії порушили Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінустанов про надання коштів у позику від 3 листопада 2021 року, Правила розрахунку небанківськими фінустановами загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки споживчого кредиту від 11 лютого 2021 року

Зрешто, на думку Нацбанку, вони порушили й Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінпослуг та умови провадження ними діяльності від 24 грудня 2021 року.

Як підкреслює регулятор, після відкликання ліцензії фінустанова позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. При цьому відкликання ліцензій не звільняє фінустанову від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінпослуг.

Зазначимо, що в листопаді 2022 року НБУ вже штрафував CCloan на 85 тисяч гривень за недотримання вимог до договору про споживчий кредит, а в грудні такий самий штраф отримав Mister Cash. У січні регулятор двічі штрафував Mister Cash за неетичну поведінку, що порушувала "колекторський" закон. Крім того, в лютому НБУ оштрафував відразу на 2,3 мільйона гривень за укладання договорів не в письмовій формі страхову компанію "Опіка", що входить разом з CCloan та Mister Cash у групу СС Capital.

За даними на сайті НБУ, CCloan у січні-вересні минулого року отримала виручку в 434 мільйони гривень, а Mister Cash - 286,8 мільйона гривень (12-е та 19-е місце серед усіх фінкомпаній), їх збитки становили 60 і 47,6 мільйона. гривень відповідно, а розмір активів – 257,2 та 106,1 мільйона гривень.