Резиденти "Дія.City" за три місяці сплатили майже стільки податків, як за весь 2024 рік

Резиденти спеціального правового режиму "Дія.City" за останні три місяці сплатили 16,1 млрд грн податків. Для порівняння, за весь 2024 рік надходження від резидентів становили близько 18 млрд грн. Від початку роботи режиму компанії перерахували до бюджету вже 109 млрд грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Мінцифри.

За останні 100 днів кількість резидентів "Дія.City" збільшилася ще на 487 компаній. Із них 76 працюють у сфері defence tech, ще 19 — зі штучним інтелектом.

За останній рік до спеціального правового режиму приєдналися близько 1600 нових компаній.

У компаніях працюють близько 88 тисяч ІТ-фахівців

За даними Мінцифри, компанії-резиденти посідають перше місце серед українських експортерів послуг та друге — у загальній структурі експорту після аграрного сектору.

У міністерстві оцінюють їхній внесок приблизно у 12% валютної виручки України. У компаніях-резидентах працюють близько 88 тис. ІТ-фахівців.

"Цінність "Дія.City" — у тому, що він допоміг утримати IT-компанії та фахівців в Україні в умовах повномасштабної війни. Бізнес продовжив працювати, команди — розвиватися, а українська технологічна галузь — зберігати свою спроможність", — зазначила міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук.

Нагадаємо, за січень–вересень 2026 року резиденти "Дія.City" сплатили 43,9 млрд грн податків — майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом від запуску спеціального режиму у 2022 році надходження перевищили 109 млрд грн.