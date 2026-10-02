Резиденти "Дія.City" сплатили понад 100 млрд грн податків за чотири роки

Резиденти "Дія.City" за весь час існування спеціального правового режиму сплатили до бюджету понад 100 млрд грн податків, з яких 39 млрд грн – лише за вісім місяців 2026 року. При цьому податкові надходження зростають швидше, ніж кількість компаній у просторі.

Як інформує Dilo, про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповіла заступниця міністра цифрової трансформації України Наталія Денікеєва.

За чотири роки кількість резидентів "Дія.City" перевищила 4,6 тис. компаній. У них працюють близько 217 тис. спеціалістів – штатні працівники, фахівці на GIG-контрактах та ФОПи.

Частка ФОПів становить не більше 5%, тоді як понад 80% спеціалістів офіційно працевлаштовані у штат або працюють за GIG-контрактами та трудовими договорами.

Одним із найбільш динамічних сегментів стали оборонні технології. Наразі серед резидентів налічується близько 500 defense tech-компаній. Лише торік до простору приєдналися понад 230 таких бізнесів.

Найбільші defense tech-компанії за останні півтора року публічно залучили понад $200 млн інвестицій на розвиток.

Статус критично важливих наразі мають приблизно 2,5 тис. резидентів "Дія.City". Для більшості класичних IT-компаній це дає можливість бронювати до 50% військовозобов'язаних працівників за умови відповідності встановленим критеріям.

Для резидентства стала компанія повинна отримувати щонайменше 90% доходу від кваліфікованих видів діяльності, мати щонайменше дев'ять працівників та забезпечувати середню зарплату не нижче еквівалента 1200 євро. Для стартапів вимоги щодо мінімальної кількості працівників немає, однак зарплатний критерій зберігається.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за перший квартал 2026 року резиденти "Дія.City" сплатили понад 13,4 млрд грн податків – на 68% більше, ніж за аналогічний період минулого року.