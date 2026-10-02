Капіталізація Nvidia сягнула $5,7 трлн на тлі викупу акцій та оптимізму щодо ШІ

Акції американської корпорації Nvidia досягли рекордного рівня вперше з травня, оскільки інвестори масово повернулися до купівлі цінних паперів після двомісячного розпродажу, що позбавив компанію понад 1 трлн доларів ринкової вартості.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Котирування найдорожчої публічної компанії світу додали 2,9%, продовживши майже 25-відсоткове зростання від мінімумів кінця липня, коли побоювання щодо перспектив сектору штучного інтелекту тиснули на ринок. Загалом із початку року акції розробника чипів зросли приблизно на 27%, прямуючи до четвертого поспіль року двозначної прибутковості.

Наразі ринкова капіталізація Nvidia становить близько 5,7 трлн доларів. Компанії залишається додати менше ніж 300 млрд доларів, щоб стати першою в історії корпорацією з оцінкою в 6 трлн доларів.

Що підштовхнуло вартість компанії

Стрімке зростання котирувань в останні тижні підтримали кілька ключових факторів:

Оптимізм щодо ШІ-агентів. Інвестори очікують, що ШІ-агенти, такі як Muse від Meta Platforms, можуть суттєво збільшити попит на напівпровідники.

Масштабний зворотний викуп акцій. Додатковим імпульсом стало оголошення в понеділок про збільшення програми buyback на рекордні 150 млрд доларів.

Нові розробки у сфері безпеки. Компанія з Санта-Клари презентувала нову двошарову систему безпеки для запобігання збоям у роботі ШІ-агентів. За твердженням Nvidia, ця система могла б зупинити нещодавній злам сервісу Hugging Face моделями OpenAI.

Відновлення відбулося після кількох місяців швидкої зміни настроїв інвесторів щодо сектору ШІ, включно з питаннями щодо доцільності сотень мільярдів доларів інвестицій в інфраструктуру та безпекових ризиків, які технологія може становити для людства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Nvidia оголосила про викуп акцій на $150 млрд на тлі буму ШІ. Американський розробник чипів Nvidia збільшив програму зворотного викупу власних акцій на рекордні 150 млрд доларів. Це рішення демонструє впевненість гендиректора компанії Дженсена Хуанга в її подальшому зростанні.