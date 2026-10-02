Росіяни знову вдарили по Південному мосту у Києві: що відомо

Увечері, 2 жовтня, зафіксовано чергове влучання в Південний міст у Києві. Об'єкт зазнав ударів після серії попередніх атак з боку російських військ.

Про це пише Dilo, з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

За його словами місце події одразу вирушили екстрені служби.

Через ворожі обстріли переправа наразі повністю закрита для руху як автотранспорту, так і поїздів метрополітену.

Удари по Південному мосту

Російські війська двічі атакували Південний міст у Києві ввечері 1 жовтня, а вранці 2 жовтня зафіксували нове влучання. Після ударів рух метро та наземного громадського транспорту мостом призупинили.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки були пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.

Після атаки фахівці метрополітену знеструмили колію, а рух поїздів метро та наземного транспорту через міст зупинили.

Значення Південного мосту

Південний міст є однією з найважливіших і найскладніших інженерних споруд Києва, що з'єднує центральну частину міста з густонаселеними лівобережними районами, а також слугує ключовою магістраллю на шляху до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Будівництво мостового переходу тривало багато років, а особливістю конструкції є поєднання автомобільних смуг та колій метрополітену (Сирецько-Печерська лінія).

Через високе стратегічне значення та загрози безпеці рух цією переправою для приватного транспорту був суттєво обмежений ще від початку повномасштабного вторгнення, проте наразі через прицільні атаки рух повністю зупинено навіть для громадського транспорту й метро.

В КМДА зазначають, що наразі очікуються експертні висновки профільних наукових інститутів на запит Мінінфраструктури щодо подальшої експлуатації мосту та відновлення руху метрополітену ним.