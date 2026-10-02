Норвегія збільшить інвестиції в український бізнес до €443 млн

Норвезький фонд розвитку Norfund додатково спрямує €350 млн на інвестиції в український приватний бізнес у 2027–2030 роках. Разом із уже виділеними €93 млн загальний обсяг коштів фонду для України зросте до €443 млн.

Про це інформує Dilo з посиланням на Форбс.

Інвестиції здійснюватимуть через Інвестиційний фонд для України, яким Norfund управляє з 2024 року. Фонд надає компаніям комерційні кредити та може входити в їхній капітал. Розмір однієї інвестиції становить від €5 млн до €50 млн.

У 2027 році на інвестиції в Україні передбачено €70 млн, а протягом 2028–2030 років – по €93 млн щороку.

Norfund планує вкладати кошти у прибуткові українські компанії з потенціалом зростання. Серед пріоритетних напрямів – відновлювана енергетика, виробництво, агробізнес і банківський сектор, а також підприємства, які розширюють виробничі потужності або кредитні портфелі.

Фонд може купувати міноритарні частки в українських компаніях. При цьому контроль над бізнесом залишатиметься у чинних власників.

Norfund належить уряду Норвегії та інвестує у країни, що розвиваються. Серед його проєктів в Україні – розширення індустріального парку M10 у Львові, інвестиції у Horizon Capital Catalyst Fund і Rebuild Ukraine Fund, а також модернізація фабрики "Ярич" у Львівській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Norfund вже інвестував у логістичний хаб у Львові близько $9,8 млн. Це стала перша інвестиція створеного для України фонду, а кошти спрямували на розширення індустріального парку M10.