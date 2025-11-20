Запланована подія 2

Норвегія інвестує в Україну: майже $10 млн спрямують на логістичний хаб у Львові

Норвегія робить інвестицію в Україну /Norfund

Норвегія виділяє близько 100 мільйонів крон (9,8 млн доларів) через свій інвестиційний фонд Norfund, щоб посилити товарообіг в Україну та з неї. Norfund було створено ще у 1997 році, а інвестфонд для України в його межах – наприкінці 2024 році, і це перша його інвестиція.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Norfund

Кошти спрямують на розширення складських потужностей в індустріальному парку М10 у Львові. Від початку повномасштабної війни значна частина української торгівлі змістилася на захід, тоді як логістичні можливості країни істотно скоротилися через постійні атаки на чорноморські порти. Брак складів і логістичної інфраструктури у західних регіонах став одним з головних бар’єрів для розвитку торгівлі та економіки.

Розширення парку М10 створить важливий транзитний вузол на напрямку Європи – як для імпорту товарів для українців, так і для експорту продукції, що приносить дохід країні.

"Важливою частиною опору України є підтримка економічних коліс у русі. Перша інвестиція Інвестиційного фонду України є гарним прикладом того, як фонд сприятиме цьому, інвестуючи у сталий бізнес та інфраструктурні проекти", – заявив міністр міжнародного розвитку Норвегії Осмунд Аукраст.

Перший етап індустріального парку М10 вже повністю зданий в оренду та має сильну міжнародну підтримку. Нові вкладення дозволять утричі збільшити складські площі – після повного розвитку парк надаватиме до 150 тис. кв. м логістичних потужностей й стане ключовим хабом для товарних потоків. Реалізація проєкту може створити до 3000 робочих місць.

З моменту запуску Українсько-норвезького інвестиційного фонду у 2024 році керуюча компанія Norfund сформувала спеціальну команду, що працює над створенням інвестиційного портфеля. Інвестиція в індустріальний парк М10 стала першою і здійснюється у партнерстві з українською інвестиційною компанією Dragon Capital.

"Інвестуючи в індустріальний парк М10, ми допомагаємо створити кілька тисяч робочих місць, відповідно до нашого мандату щодо сприяння сталому бізнесу та створенню робочих місць в Україні", – зазначив генеральний директор Norfund Теллеф Торлейфссон.

Інвестиційний фонд для України засновано 19 грудня 2024 року, ним керує Norfund – норвезький інвестиційний фонд для країн, що розвиваються.

Торік уряд Норвегії дозволив Norfund інвестувати в Україну 250 мільйонів норвезьких крон (23,5 мільйона доларів). Зазначалося, що фінансування йде в межах Програми підтримки Нансена для України. Уряд також планує продовжити цю ініціативу в наступні роки.

Автор:
Тетяна Гойденко