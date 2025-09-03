Українсько-американський інвестфонд відбудови розпочав роботу: які рішення ухвалили

Інвестиційний фонд відбудови, створений спільно Україною та США, перейшов від концепції до практичної реалізації.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін за підсумками першого засідання керівної ради фонду.

За його словами, під час засідання було ухвалено низку важливих рішень, які забезпечать ефективну роботу фонду.

Сформовано систему управління фондом: затверджено чотири спеціалізовані комітети, між якими розподілили менеджерів. Це забезпечить баланс у прийнятті рішень та підвищить ефективність роботи.

Також надали повноваження на відкриття операційних банківських рахунків, що, за словами Перелигіна, означає перехід фонду від ідеї до реальної роботи. Паралельно розпочався відбір Адміністратора та Інвестиційного радника фонду.

Наступним кроком стане фіналізація інвестиційних протоколів та формування першого списку проєктів, які вже цього місяця обговорюватимуть з U.S. International Development Finance Corporation у Києві.

"Обидві сторони працюють синхронно: стартовий капітал і фінансові інструменти — на фінальній стадії узгодження. Ми працюємо, щоб протягом наступних 18 місяців ми запустили 3 проєкти топ рівня, і щоб діяльність Фонду, перетворювалась на робочі місця, нові виробництва, нові технологічні ланцюги та на зміцнення економіки й безпеки України", - зазначив заступник міністра.

Про Українсько-американський інвестфонд

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки.

Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.

У вересні 2025 року до України приїде делегація зі США для пошуку інвестиційних проєктів, які наповнять Українсько-американський фонд відбудови.