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До 40 гривень за кілограм: в Україні стрімко дорожчає популярний овоч

морква
Ціни на моркву в Україні ростуть / Freepik

Морква в Україні продовжує дорожчати, на відміну від більшості овочів нового врожаю, які дешевшають під тиском зростаючої пропозиції,

Як пише Delo.ua, про це повідомляє AgroTimes.

В Україні сформувався сезонний дефіцит якісної продукції: запаси минулорічного врожаю у сховищах майже вичерпалися, а масове збирання нової моркви ще не розпочалося.

Нині виробники відвантажують моркву за ціною 22–30 грн/кг, а окремі гуртові партії високої якості пропонують майже по 40 грн/кг.

Основний попит ритейлерів зосереджений на товарі, придатному для постачання в торговельні мережі, тоді як значна частина торішніх залишків за зиму втратила товарний вигляд.

Додатковий тиск на ціни чинить брак ранньої продукції. До повномасштабної війни значну частину цього сегмента забезпечували господарства південних областей, які першими виходили на ринок.

Втім, нинішнє подорожчання буде тимчасовим: масове надходження моркви нового врожаю очікується наприкінці червня, що швидко стабілізує ринок.

Нагадаємо, на старті літа ціни на овочі борщового набору в Україні очікуються близькими до минулорічних. Однак наприкінці сезону овочі можуть подешевшати не так суттєво, як торік, тож середні ціни залишаться на 5-15% вищими.  

Автор:
Тетяна Бесараб