До 40 гривен за килограмм: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

Морковь в Украине продолжает дорожать, в отличие от большинства овощей нового урожая, дешевеющих под давлением растущего предложения,

Как пишет Delo.ua, об этомсообщает AgroTimes.

В Украине сформировался сезонный дефицит качественной продукции: запасы прошлогоднего урожая в хранилищах почти иссякли, а массовый сбор новой моркови еще не начался.

В настоящее время производители отгружают морковь по цене 22–30 грн/кг, а отдельные оптовые партии высокого качества предлагают почти по 40 грн/кг.

Основной спрос ритейлеров сосредоточен на товаре, пригодном для снабжения торговыми сетями, тогда как значительная часть прошлогодних остатков за зиму потеряла товарный вид.

Дополнительное давление на цены оказывает нехватка ранней продукции. До полномасштабной войны значительную часть этого сегмента обеспечивали хозяйства южных областей, которые первыми выходили на рынок.

Впрочем, нынешнее подорожание будет временным: массовое поступление моркови нового урожая ожидается в конце июня, что быстро стабилизирует рынок.

Напомним, на старте лета цены на овощи борщового набора в Украине ожидаются близкими к прошлогодним. Однако в конце сезона овощи могут подешеветь не столь существенно, как в прошлом году, поэтому средние цены останутся на 5-15% выше.