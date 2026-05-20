Летнего "ценового обвала" не будет: как изменится стоимость борщового набора в Украине

На старте лета цены на овощи борщового набора в Украине ожидаются близкими к прошлогодним. Однако в конце сезона овощи могут подешеветь не столь существенно, как в прошлом году, поэтому средние цены останутся на 5-15% выше.

Об этом сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.

Вырастет ли стоимость борщового набора летом

Традиционно летом цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук падают благодаря новому урожаю с открытого грунта преимущественно в июне-июле, отметил Гопко.

Тем не менее, в этом году весенние заморозки отсрочили поступление ранней продукции, а высокая себестоимость производства будет удерживать цены.

"В результате базовый сценарий предполагает, что средние летние цены на "борщовый набор" останутся на 5-15% выше, чем в прошлом", - прогнозирует аналитик.

Лето 2025 года ознаменовалось рекордными ценами на овощи борщового набора. Однако уже с июля и до конца августа произошел стремительный обвал цен, вызванный массовым поступлением продукции нового урожая, напомнил Гопко.

Если для расчета взять условный набор с 1 кг каждого овоща по средним розничным ценам, то в июне 2025 года в пиковом значении тенденция была следующей:

морковь – 59,0 грн/кг;

свекла – 48,9 грн/кг;

лук – 37,7 грн/кг;

картофель – 35,9 грн/кг;

капуста – 30,3 грн/кг.

Таким образом, общая стоимость корзины по 1 кг в начале лета достигала примерно 211 грн, рассказал аналитик.

Уже в августе 2025 цены были следующими:

морковь – 25,2 грн/кг;

картофель – 17 грн/кг;

капуста – 7,5 грн/кг;

лук – 14,7 грн/кг;

свекла – 10,7 грн/кг.

В таких условиях общая стоимость корзины по 1 кг была ориентировочно 75 грн.

"Главная тенденция 2025 года: удешевление базовой овощной корзины более чем в 2,5 раза от начала лета до ее конца", - отметил Гопка.

Учитывая лучший осенний урожай, обеспечивший значительно более низкие цены, чем в 2025 году, в первой половине 2026 года, но уже постепенный рост цен в мае можно ожидать цены примерно на том же уровне, что и прошлым летом, заявил эксперт.

Рост цен в мае-июне неизбежен из-за уменьшения качественных запасов в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.

В отличие от 2025 года, когда морковь и капуста били рекорды, в этом году стартовая база запасов была лучше. Поэтому нынешний рост не должен достичь прошлогодних шоковых отметок. Пик будет сглажен. В июле-августе массовый сбор почвенных овощей нового сезона выровняет предложение, объяснил Гопко.

"Итак, хотя сейчас мы наблюдаем временное, но ощутимое подорожание, оно краткосрочно. К концу лета цены на борщовый набор снова стабилизируются на низких показателях, аналогичных или немного выше августа прошлого года", - сказал аналитик.

Летнего "ценового обвала" сезонных овощей и фруктов не будет

Однако он подчеркнул, что традиционного летнего "ценового обвала" сезонных овощей и фруктов ждать не стоит.

На рынок оказали существенное влияние холодный апрель и высокие расходы аграриев. Сезонное понижение цен обязательно произойдет, но не будет резким. Наиболее заметным оно станет со второй половины июня по август, когда на рынок массово поступит продукция по открытой почве. Однако цены не опустятся до минимальных отметок прошлых лет из-за дорогостоящей логистики, энергетических затрат и военных рисков, пояснил аналитик.

В Украине из-за апрельских морозов больше всего пострадали абрикосы, персики, ранняя черешня и ранняя клубника.

"Предложение этих продуктов, особенно в первые недели сезона, будет значительно ниже, что спровоцирует более высокие цены. Абрикосы и персики из-за потери отечественного урожая могут стать дефицитными, поэтому ценники на них будут формироваться преимущественно на основе стоимости импорта", - рассказал Гопка.

Проект EastFruit ранее сообщал, что в Украине начала дешеветь молодая капуста, поскольку фермеры массово убирают новый урожай. В то же время остатки прошлогодней капусты в хранилищах, напротив, продолжают дорожать.

Цены на репчатый лук, наоборот, начали расти из-за значительного сокращения запасов продукции урожая 2025 года у местных фермеров.