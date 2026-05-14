В Украине стремительно дорожает лук: сколько стоит килограмм

В Украине цены на репчатый лук снова начали расти из-за значительного сокращения запасов продукции урожая 2025 у местных фермеров. Поскольку спрос на овощ остается стабильным, производители получили возможность увеличить отпускные цены.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

сколько стоит килограмм лука

По данным ежедневного ценового мониторинга проекта, фермеры предлагают лук к продаже в пределах 5–10 грн/кг, что в среднем на 19% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время, аналитики отмечают, что существенно повышать цены пока не удается, поскольку покупатели все чаще остаются недовольны качеством предлагаемой продукции.

Эксперты подчеркивают, что В настоящее время лук в Украине поступает в продажу в среднем на 68% дешевле, чем в середине мая прошлого года.

"При этом производители не уверены, что им удастся и дальше повышать цены на эту продукцию, поскольку качество овощей в хранилищах продолжает стремительно ухудшаться", - отмечают аналитики.

Напомним, цены на лук начали расти в конце апреля.

Крупнейшие производители лука в Украине

Среди ведущих производителей репчатого лука в Украине выделяются компании "Кищенцы" и Группа компаний ПАЭК.

Компания "Кищенцы", расположена в селе Добра Черкасской области, выращивает овощи на площади 400 гектаров, в частности морковь и лук. У предприятия также есть современные мощности для хранения продукции, что способствует эффективной продаже. Кроме овощеводства, компания занимается животноводством, содержа около 4 700 голов крупного рогатого скота.

Группа компаний ПАЭК (Южная агроэкспортная компания), работающая в Николаевской области, является одним из крупнейших агропредприятий в Украине. В ее пользовании около 130 тысяч гектаров земли. Основная деятельность компании – выращивание зерновых и технических культур, однако лук также занимает важное место в структуре производства.

Напомним, на украинском рынке также стремительно дорожает морковь урожая в прошлом году. Главной причиной явилось фактическое исчерпание запасов в хранилищах местных фермеров.