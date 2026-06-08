Более быстрый доступ спасателей и инфраструктура: новые лесные дороги появились в трех областях

ГП "Леса Украины" завершило строительство первых пяти лесных дорог общей протяженностью 16 километров. Новые объекты введены в эксплуатацию на территории Черниговской, Житомирской и Волынской областей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба государственного предприятия.

Развитие лесной инфраструктуры

В предприятии сообщают, что в этом году запланирована масштабная программа по развитию лесной инфраструктуры. Речь идет о капитальном ремонте, реконструкции и строительстве более 60 лесных дорог общей протяженностью около 200 километров. Работы начались в апреле после стабилизации погодных условий, что позволило подрядным организациям выйти на объекты.

Лесные дороги выполняют важнейшие функции в системе лесного хозяйства. В первую очередь они обеспечивают оперативный доступ пожарной техники к лесным массивам, что критически важно для реагирования на возможные возгорания. Кроме того, такая инфраструктура улучшает логистику и уменьшает затраты на транспортировку лесопродукции.

Также вдоль новых дорог обустраиваются промежуточные склады, где осуществляется хранение, сортировка и последующая отгрузка древесины.

Ранее сообщалось, что ГП "Леса Украины" начало подготовку к следующему отопительному сезону, запланировав для нужд населения и социальной сферы на 400 тыс. м³ дров больше, чем в прошлом.