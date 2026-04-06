Плюс 400 тысяч кубометров: "Леса Украины" существенно увеличивают объемы заготовки дров для населения

"Леса Украины" существенно увеличивают объемы заготовки дров / Freepik

ГП "Леса Украины" начало подготовку к следующему отопительному сезону, запланировав для нужд населения и социальной сферы на 400 тыс. м³ дров больше, чем в прошлом. Предприятие призывает домохозяйства; заведения социальной сферы; бюджетные учреждения и подразделения МОУ формировать заявки и закупать ресурс заранее.

Прошлый сезон продемонстрировал рост спроса на дрова почти в полтора раза до 1,45 млн. м³. Благодаря ограничению реализации топлива исключительно для социальных нужд дефицита удалось предотвратить. В настоящее время запас дров на предприятии составляет 245 тыс. м³.

Средняя цена на социальные дрова за сезон была зафиксирована на уровне 1,2 тыс. грн с НДС. Это вдвое ниже стоимости дров промышленного использования на бирже. Хотя удерживать старую цену предприятию становится все сложнее. Основная причина – топливо.

"Цена "социальных" дров состоит из затрат на заготовку, трелевку, транспортировку на склад (в среднем 650 грн), НДС и других налогов (приблизительно 400 грн). Прибыль предприятия на одном кубе дров составляет лишь 34 грн (рентабельность ограничена на уровне 1–5%). Поэтому удорожание топлива не может не повлиять на себестоимость заготовки и доставки", — пояснили в пресс-службе предприятия.

Пока у населения остается возможность приобрести ресурс по ценам прошлого года.

Госпредприятие активно участвует в тендерах на Prozorro, заключив с начала года 647 договоров на поставку 175 тыс. м³ дров. Однако участие в закупках иногда усложняется по причине несоответствия условий тендеров возможностям ГП. К таким препятствиям относятся: низкая ожидаемая стоимость; технические требования по влажности или длине, не отвечающие стандартам; слишком короткие сроки снабжения; требования по дополнительным услугам по разгрузке.

Для эффективного сотрудничества заказчикам рекомендуется обращаться в филиалы ГП "Леса Украины" за актуальными ценами перед планированием закупки. Технические требования следует приводить в соответствие с действующими ТУ (диаметр от 2 см и длина до 1,95 м без ограничений по влажности). Также предлагается рассматривать вариант самовывоза продукции из складов.

Напомним, в первом квартале 2026 года ГП "Леса Украины" заготовило наибольший объем продукции за все время своей работы – почти 3 млн м³ древесины, что на 500 тыс. м³ больше по сравнению с прошлым годом. Увеличение предложения позволило сформировать складские запасы и стабилизировать рыночные цены на лесоматериалы.

Автор:
Татьяна Ковальчук