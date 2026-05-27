В Украине растет спрос на дешевые квартиры: в каких регионах больше всего жилья до $20 тыс.

Больше всего таких предложений сосредоточено в прифронтовых регионах, однако в большинстве областей спрос на бюджетное жилье в 2026 году снизился. Исключением стала Запорожская область, где интерес к доступным квартирам возрос во всех сегментах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

Однокомнатные квартиры

Лидером по количеству объявлений о продаже 1-комнатных квартир до $20 тыс. стала Харьковская область. Однако в апреле 2026 года интерес к таким объектам здесь был на 18% ниже, чем годом ранее. Высокое количество доступных предложений также наблюдалось в Днепропетровской области, где спрос сократился на 9%.

Третье место заняла Киевская область. Несмотря на то, что медианные цены на покупку и аренду жилья остаются одними из самых высоких в стране, большой объем предложения позволяет найти и квартиры до $20 тыс. В то же время количество отзывов в этом сегменте уменьшилось на 46%.

Среди других областей с заметным количеством бюджетных 1-комнатных квартир:

Одесская область – спрос снизился на 48%;

Запорожская область – количество отзывов выросло на 42%, что явилось одним из немногих примеров положительной динамики;

Николаевская область – прирост спроса составил 18%;

Сумская область – показатель остался почти без изменений (-2%).

Двухкомнатные квартиры

В сегменте 2-комнатных квартир до $20 тыс. больше всего предложений в апреле 2026 года было зафиксировано в Днепропетровской области. Далее следуют Запорожская и Харьковская области. Также немало доступных вариантов можно найти в Николаевской и Сумской областях.

Спрос в этом сегменте в основном сократился:

Николаевская область – минус 39%;

Харьковская область – минус 35%;

Днепропетровская область – минус 2%.

В Сумской области интерес к бюджетным 2-комнатным квартирам остался на уровне прошлого года. Запорожская область стала единственной среди лидеров, где количество отзывов существенно возросло — на 67%.

Трехкомнатные квартиры

3-комнатные квартиры до $20 тыс. встречаются реже, однако найти такие предложения все еще возможно. Пятерка областей-лидеров по количеству объявлений осталась такой же, как и в сегменте 2-х комнатного жилья.

Динамика спроса в апреле 2026 года выглядела так:

Днепропетровская область – -9%;

Харьковская область – +22%;

Запорожская область – +38%;

Сумская область – +10%;

Николаевская область – -31%.

Таким образом, в сегменте бюджетных трехкомнатных квартир рост спроса наблюдался не только в Запорожской области, но и в Харьковской и Сумской.

В целом, интерес к жилью стоимостью до $20 тыс. в 2026 году остается неравномерным и зависит как от региона, так и от типа квартиры. Наиболее заметный рост спроса зафиксирован в Запорожской области – здесь количество отзывов увеличилось во всех изучаемых сегментах. В то же время в большинстве регионов спрос на доступное жилье, особенно 1- и 2-комнатное, продолжает снижаться.

Киевская область стала исключением среди более дорогих регионов: здесь также можно найти квартиры до $20 тыс., однако в основном речь идет о 1-комнатном жилье, а количество таких предложений значительно уступает Харьковской области – почти на 66% меньше.

Напомним, в ряде областей Украины однокомнатные квартиры с начала года подорожали на 5-10% в долларовом эквиваленте. Активнее всего цены росли в западных регионах, а также в прифронтовых областях из-за спроса со стороны ВПЛ.