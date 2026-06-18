Мощность распределенной газовой генерации в Украине превысила 1,8 ГВт

Общая мощность введенных в эксплуатацию объектов распределенной газовой генерации в Украине составила 1 806,3 МВт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

По его словам, регионы продолжают готовиться к следующему отопительному сезону и наращивают мощности, чтобы усилить энергонезависимость, обеспечить потребности критической инфраструктуры и промышленности.

Лидерами по мощности введенной распределенной газовой генерации Киевская область - 212,3 МВт и Черкасская область - 124,6 МВт.

За последние 3,5 месяца в регионах ввели в эксплуатацию 338,7 МВт новых мощностей. Больше всего – в Киевской, Житомирской областях и Киеве.

В настоящее время ведутся строительные работы по установке 249 установок общей мощностью 522,8 МВт. Большинство этих объектов планируется завершить в сентябре-ноябре 2026 года.

Минэнерго также работает над улучшением условий развития распределенной газовой генерации. Среди мер — введение прямых контрактов PPA, дополнительные стимулы для потребителей и бизнеса, пересмотр подходов к граничным ценам на рынке электроэнергии, освобождение от платы за распределение газа в случае боевых повреждений и упрощение процедур размещения новых установок.

Для энергосистемы развитие распределенной генерации важно перед отопительным сезоном, поскольку такие мощности помогают снабжать электроэнергией критическую инфраструктуру и уменьшают зависимость регионов от крупных централизованных объектов.

Напомним, ранее Кабмин принял решение направить почти 939 миллионов гривен на развитие объектов распределенной газовой генерации.