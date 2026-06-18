Потужність розподіленої газової генерації в Україні перевищила 1,8 ГВт

Загальна потужність введених в експлуатацію об’єктів розподіленої газової генерації в Україні сягнула 1 806,3 МВт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За його словами, регіони продовжують готуватися до наступного опалювального сезону та нарощують потужності, щоб посилити енергонезалежність, забезпечити потреби критичної інфраструктури й промисловості.

Лідерами за потужністю введеної розподіленої газової генерації є Київська область — 212,3 МВт та Черкаська область — 124,6 МВт.

За останні 3,5 місяці в регіонах ввели в експлуатацію 338,7 МВт нових потужностей. Найбільше — у Київській, Житомирській областях та Києві.

Наразі тривають будівельні роботи для встановлення 249 установок загальною потужністю 522,8 МВт. Більшість цих об’єктів планують завершити у вересні-листопаді 2026 року.

Міненерго також працює над поліпшенням умов для розвитку розподіленої газової генерації. Серед заходів — запровадження прямих контрактів PPA, додаткові стимули для споживачів і бізнесу, перегляд підходів до граничних цін на ринку електроенергії, звільнення від плати за розподіл газу у разі бойових пошкоджень та спрощення процедур розміщення нових установок.

Для енергосистеми розвиток розподіленої генерації важливий перед опалювальним сезоном, оскільки такі потужності допомагають забезпечувати електроенергією критичну інфраструктуру й зменшують залежність регіонів від великих централізованих об’єктів.

Зауважимо, раніше Кабмін ухвалив рішення спрямувати майже 939 мільйонів гривень на розвиток об'єктів розподіленої газової генерації.