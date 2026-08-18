Anthropic обганяє OpenAI: темп виторгу компанії сягнув $65 млрд напередодні виходу на біржу

Компанія-розробник штучного інтелекту Anthropic за підсумками липня вийшла на річний темп доходів у понад $65 млрд, збільшивши цей показник усемеро порівняно з кінцем 2025 року. Стрімке фінансове зростання та досягнення ринкової оцінки у $965 млрд дозволили творцю Claude випередити свого головного конкурента OpenAI. Наразі компанія готується до масштабного IPO, яке може відбутися вже цієї осені.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Ці дані Anthropic надала інвесторам у межах регулярного внутрішнього звіту, підтвердивши статус одного з найшвидше зростаючих технологічних гігантів світу.

Зростання оцінки та динаміка доходів

Творець систем Claude та Fable демонструє рекордні темпи нарощування ринкової вартості та виручки:

Ринкова оцінка: після інвестиційного раунду в травні оцінка Anthropic сягнула $965 млрд, що зробило її однією з найбільших приватних компаній світу та дозволило вперше випередити за капіталізацією OpenAI.

Динаміка річного темпу: показник річного виторгу зріс із $9 млрд наприкінці 2025 року до $47 млрд у травні та сягнув $65 млрд за підсумками липня. Для порівняння, аналогічний показник OpenAI нещодавно перевищив $40 млрд.

Підготовка до розміщення: над конфіденційною заявкою на біржовий лістинг компанія співпрацює з провідними інвестбанками — Morgan Stanley, Goldman Sachs та JPMorgan Chase.

Залучення капіталу через відкритий ринок необхідне компанії для збереження технологічного лідерства та фінансування розробки передових моделей в умовах конкуренції не лише з OpenAI, а й з китайською компанією DeepSeek, яка також готується до IPO.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розробник Claude збільшив виторг у 14 разів і готується до виходу на біржу. За другий квартал компанія отримала понад $11,5 млрд попереднього виторгу та вийшла на позитивний скоригований операційний прибуток.