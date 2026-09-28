Путін передав активи німецької мережі Metro російській управлінській структурі

Очільник Кремля Володимир Путін передав російські активи міжнародного оптового оператора Metro під тимчасове управління компанії АТ УК Торг РУС.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Під контроль компанії передали 100% ТОВ "МЕТРО Кеш енд Керрі", через яке працює російський бізнес Metro, а також частки у "Метро Верхаус Ноґінск" і "Рітейл Проперті 5".

До цього власниками цих активів були нідерландські та німецькі структури групи Metro.

Нова структура АТ УК Торг РУС була зареєстрована 8 вересня і повністю належить чинному генеральному директору ТОВ Метро Кеш енд Керрі Йоханнесу Марії Талаю.

Подібні рішення російська влада раніше застосувала і до інших міжнародних ритейлерів та виробників, серед яких Auchan, Nestle та Лемана Про.

Офіційна позиція Кремля

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков пояснив передачу тим, що їхні власники є з "недружніх" до Росії країн, які залучені до частих атак України на об'єкти економічної інфраструктури РФ.

З березня 2022 року понад тисяча компаній залишили Росію, продав або передавши управління менеджеріам, що перебувають у країні. Десятки підприємств з іноземною власністю влада РФ передала у тимчасове управління на підставі указу Путіна, ухваленого навесні 2023 року.

Документ був прийнятий як дзеркальна відповідь на вилучення російських активів за кордоном та на "недружні й суперечливі міжнародному праву дії" США та їхніх союзників.

Реакція компанії

Представники Metro заявили, що компанія продовжує працювати у штатному режимі, а всі операційні процеси залишаються без змін.

Запевнення стосуються й виконання всіх зобов'язань перед партнерами, постачальниками, клієнтами та співробітниками.

На російському ринку мережа присутня з 2000 року, відкривши перші торгові центри у 2001-му. На сьогоднішній день мережа налічує 93 торгових центри у 51 регіоні РФ, де працюють близько 12 тисяч осіб.

Нагадаємо, Путін 17 вересня підписав указ, яким передав в управління компанії Л.Є.В. Менеджмент російські активи Nestle, а також французького рітейлера Auchan і ТОВ Ле Монлід (колишній Leroy ‌Merlin).

Раніше Росія вже використовувала механізм тимчасового управління щодо великих західних компаній. У 2023 році Путін передав російські активи Danone та пивоварної компанії Carlsberg російським власникам.