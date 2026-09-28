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Новини
Дата публікації

Оборонним підприємствам спростили оренду держмайна: хто отримав таку можливість

підприємство ОПК, виробництво дронів
Резиденти Defence City зможуть орендувати держмайно без аукціонів / Міноборони

Підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) зі статусом резидентів Defence City отримали можливість орендувати державне та комунальне майно без проведення аукціонів. Для цього достатньо відповідати одному з чотирьох критеріїв.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Хто може орендувати майно без аукціону

За даними відомства, тепер підприємству достатньо відповідати хоча б одному з чотирьох критеріїв:

  • мати статус критично важливого підприємства ОПК або для потреб ЗСУ та інших військових формувань; 
  • бути внесеним до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів; 
  • виробляти безпілотні системи, засоби РЕБ, засоби пасивної протидії технічним розвідкам, ракети або вибухові матеріали військового призначення; 
  • мати статус резидента Defence City.

Раніше підприємство мало одночасно відповідати трьом критеріям.

Що змінилося для комунального майна

Крім того, раніше без аукціону можна було орендувати лише державне майно. Тепер цей механізм поширюється і на комунальне.

Органам місцевого самоврядування рекомендували встановлювати орендну плату за комунальне майно на рівні 8% його оціночної вартості на рік.

Як отримати майно

Підприємство має подати орендодавцю письмову заяву про включення об'єкта до переліку майна, яке можна передати в оренду без аукціону.

До заяви потрібно додати підтвердження одного з критеріїв. Міноборони протягом п'яти робочих днів після отримання заяви підтверджує відповідність підприємства або повідомляє, що воно не відповідає жодному з критеріїв.

"Чим менше часу виробник витрачає на пошук і отримання необхідної інфраструктури, тим швидше він може спрямувати ресурси безпосередньо на масштабування виробництва", — зазначила заступниця міністра Ганна Гвоздяр.

Нагадаємо, Міноборони продовжує масштабувати Defence City, кількість резидентів з числа виробників озброєння та військової техніки уже перевищила 50.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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