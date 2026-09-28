Мінветеранів запустить сімейну реабілітацію: програму протестують уже в листопаді

У 2027 році Міністерство у справах ветеранів планує запустити сімейну реабілітацію, яка передбачатиме відновлення ветеранів разом із членами їхніх родин. У проєкті держбюджету на цей напрям передбачено близько 1 млрд грн.

Як пише Dilo, про це розповів міністр у справах ветеранів Віталій Кім.

Загалом у проєкті державного бюджету на 2027 рік на ветеранську політику передбачено 20,5 млрд грн – на 3 млрд грн більше, ніж у 2026 році, зазначає пресслужба Мінветеранів.

За словами Кіма, сімейна реабілітація має передбачати роботу не лише з ветераном, а й із його родиною, яка разом із ним проходить процес повернення до цивільного життя.

"Ідея в тому, щоб допомагати відновлюватися не лише самому ветерану, а й працювати з родиною, яка проходить цей шлях разом із ним", – наголосив міністр в ефірі "Новини.LIVE".

Програму планують протестувати вже в листопаді на базі двох закладів. Після пілотного етапу та аналізу його результатів її планують повноцінно запустити у 2027 році.

Крім реабілітації, фінансування ветеранської політики у 2027 році передбачає кошти на виплати, забезпечення житлом, роботу фахівців із супроводу та інші програми підтримки ветеранів. Окремими напрямами роботи Мінветеранів залишаються працевлаштування та розвиток ветеранського підприємництва.

Уряд схвалив проєкт бюджету 15 вересня та передав на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо, Dilo запустило спецпроєкт "Ветеранська економіка", в якому редакція дослідила практики найбільших українських роботодавців і сформувала список компаній, які системно працюють із ветеранами.