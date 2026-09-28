Російські війська втретє за місяць вдарили по фармзаводу "Дарниця" у Києві

У понеділок, 28 вересня, російські війська втретє за місяць завдали удару по виробничих потужностях фармацевтичної компанії “Дарниця” у Києві.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

"Важко звикнути до думки і жити в реальності, де ти — постійна ціль. Це про всіх нас сьогодні. На жаль, маємо чергову порцію сумних новин — нас знову атакували. Проте з головного, — всі наші колеги живі", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Інформацію про відсутність постраждалих також підтвердила членкиня стратегічної ради компанії та співзасновниця Катерина Загорій. Вона наголосила, що деталей щодо наслідків удару та стану заводу наразі не оприлюднюють.

"Прошу вас також не викладати фото й відео, не описувати пошкодження і не додавати подробиць ніде і всіх просити про інформаційну гігієну. Не допомагаймо ворогу оцінювати результат його ударів. Сьогодні головне, що всі живі. І тиша про все інше", — зазначила співзасновниця компанії.

Це вже не перша атака на фармкомпанію цього місяця, раніше завод "Дарниця" було пошкоджено унаслідок російського ракетного удару по Києву 23 вересня. 26 вересня російські військові вранці знову атакували завод фармацевтичної компанії “Дарниця”. За попередньою інформацією компанії, постраждалих немає.

Про компанію

"Дарниця" - найбільший виробник генеричних лікарських засобів в Україні. Компанія утримує лідерство за обсягами виробництва препаратів у натуральному вираженні з 1998 року. Підприємство виготовляє кожну шосту упаковку ліків, яку купують в українських аптеках. Головний офіс і виробничі потужності розташовані в Києві.

Підприємство працює у фармацевтичній галузі з 1930 року, а юридично зареєстроване як ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" у 1994 році. Основний вид діяльності - виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

Виробничі потужності компанії дозволяють випускати до 670 млн упаковок лікарських засобів на рік. Портфель "Дарниці" налічує понад 250 власних торгових марок, представлених у 12 терапевтичних групах.

За підсумками першого півріччя 2026 року виторг компанії становив близько 3,3 млрд грн, а чистий прибуток - майже 423,7 млн грн.