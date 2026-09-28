Российские войска третий раз за месяц ударили по фармзаводу "Дарница" в Киеве

В понедельник, 28 сентября, российские войска в третий раз за месяц нанесли удар по производственным мощностям фармацевтической компании "Дарница" в Киеве.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

"Трудно привыкнуть к мнению и жить в реальности, где ты — постоянная цель. Это обо всех нас сегодня. К сожалению, имеем очередную порцию печальных новостей — нас снова атаковали. Однако с главного, — все наши коллеги живы", — говорится в сообщении пресс-службы.

Информацию об отсутствии пострадавших также подтвердила член стратегического совета компании и соучредитель Екатерина Загорий.

Она подчеркнула, что детали относительно последствий удара и состояния завода пока не обнародуются.

"Прошу вас также не выкладывать фото и видео, не описывать повреждения и не добавлять подробностей нигде и всех просить об информационной гигиене. Не помогаем врагу оценивать результат его ударов. Сегодня главное, что все живы. И тишина обо всем остальном", - отметила соучредительница компании.

Это уже не первая атака на фармкомпанию этого месяца, ранее завод "Дарница" был поврежден в результате российского ракетного удара по Киеву 23 сентября. 26 сентября российские военные утром снова атаковали завод фармацевтической компании "Дарница". По предварительной информации компании, пострадавших нет.

О компании

ЧАО фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году.

"Дарница" – крупнейший производитель генерических лекарственных средств в Украине. Компания удерживает лидерство по объемам производства препаратов в натуральном выражении с 1998 года. Главный офис и производственные мощности расположены в Киеве.

Предприятие работает в фармацевтической отрасли с 1930 года, а юридически зарегистрировано как ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" в 1994 году. Основной вид деятельности – производство фармацевтических препаратов и материалов.

Производственные мощности компании позволяют выпускать до 670 млн. упаковок лекарственных средств в год. Портфель "Дарница" насчитывает более 250 собственных торговых марок, представленных в 12 терапевтических группах.

По итогам первого полугодия 2026 года выручка компании составила около 3,3 млрд грн, а чистая прибыль – почти 423,7 млн грн.