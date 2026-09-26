Россияне снова атаковали завод фармкомпании "Дарница": пострадавших нет

Российские военные утром снова атаковали завод фармацевтической компании "Дарница". По предварительной информации компании, пострадавших нет.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

"Дарница" сообщила о новой атаке

"Дарница" призвала не публиковать фото и видео с места удара, а также не разглашать информацию о локации и последствиях атаки.

В компании также попросили не добавлять детали в комментариях, подчеркнув, что такая информация может помочь врагу оценить результаты удара.

"То, что знаем мы, не должно знать враг", - отметили в "Дарнице".

Это уже не первая атака на фармкомпанию, ранее завод "Дарница" был поврежден вследствие российского ракетного удара по Киеву ночью 28 июня и 23 сентября российские войска снова нанесли удар .

О компании

ЧАО фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году.

"Дарница" – крупнейший производитель генерических лекарственных средств в Украине. Компания удерживает лидерство по объемам производства препаратов в натуральном выражении с 1998 года. Главный офис и производственные мощности расположены в Киеве.

Предприятие работает в фармацевтической отрасли с 1930 года, а юридически зарегистрировано как ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" в 1994 году. Основной вид деятельности – производство фармацевтических препаратов и материалов.

Производственные мощности компании позволяют выпускать до 670 млн. упаковок лекарственных средств в год. Портфель "Дарница" насчитывает более 250 собственных торговых марок, представленных в 12 терапевтических группах.

По итогам первого полугодия 2026 года выручка компании составила около 3,3 млрд грн, а чистая прибыль – почти 423,7 млн грн.

Производство "Дарницы" сертифицировано в соответствии с международными стандартами EU GMP.