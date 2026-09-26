Российский удар уничтожил склад "Сушия": работают ли рестораны

В результате российской атаки в Киеве был уничтожен склад сети ресторанов японской кухни "Сушия" вместе с товарными запасами и упаковкой.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

Уничтожен склад "Сушия"

Все рестораны сети и служба доставки продолжают работать. В "Сушии" отметили, что прилагают усилия для скорейшего восстановления необходимых запасов, чтобы обеспечить полноценное меню и бесперебойную работу заведений.

В компании также выразили соболезнования своим логистическим партнерам, затронутым последствиями атаки, и призвали клиентов отнестись к ситуации с пониманием.

Справка

"Сушия" – сеть ресторанов современной японской кухни в Украине, которая работает на рынке с 2006 года. Первый ресторан сети был открыт в Киеве в декабре 2006 года.

В настоящее время сеть объединяет 21 ресторан в пяти городах Украины, в том числе Киеве, Львове, Борисполе, Буче и Полтаве. Компания также имеет свою службу доставки.

В "Сушии" работает около 1500 сотрудников. По данным компании, рестораны сети ежемесячно обслуживают более 350 тысяч гостей.

Удары РФ по складам

Россия с августа 2026 года целенаправленно сказывается на складах и продовольственной логистике Украины.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Только за последние недели повреждения получили следующие предприятия :