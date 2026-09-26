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Российский удар уничтожил склад "Сушия": работают ли рестораны

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Российская атака уничтожила склад "Сушия" в Киеве

В результате российской атаки в Киеве был уничтожен склад сети ресторанов японской кухни "Сушия" вместе с товарными запасами и упаковкой.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

Уничтожен склад "Сушия"

Все рестораны сети и служба доставки продолжают работать. В "Сушии" отметили, что прилагают усилия для скорейшего восстановления необходимых запасов, чтобы обеспечить полноценное меню и бесперебойную работу заведений.

В компании также выразили соболезнования своим логистическим партнерам, затронутым последствиями атаки, и призвали клиентов отнестись к ситуации с пониманием.

Фото 2 — Российский удар уничтожил склад "Сушия": работают ли рестораны
Фото 3 — Российский удар уничтожил склад "Сушия": работают ли рестораны
Фото 4 — Российский удар уничтожил склад "Сушия": работают ли рестораны

Справка

"Сушия" – сеть ресторанов современной японской кухни в Украине, которая работает на рынке с 2006 года. Первый ресторан сети был открыт в Киеве в декабре 2006 года.

В настоящее время сеть объединяет 21 ресторан в пяти городах Украины, в том числе Киеве, Львове, Борисполе, Буче и Полтаве. Компания также имеет свою службу доставки.

В "Сушии" работает около 1500 сотрудников. По данным компании, рестораны сети ежемесячно обслуживают более 350 тысяч гостей.

Удары РФ по складам

Россия с августа 2026 года целенаправленно сказывается на складах и продовольственной логистике Украины.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России  уничтожено около 90% мощностей   для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Только за последние недели повреждения получили следующие предприятия :

  • кондитерская корпорация Roshen – российская атака уничтожила склад в Чубинском, который обеспечивал хранение и последующую поставку готовой кондитерской продукции. Атака привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров;
  • сеть магазинов "Аврора" – российская атака разрушила распределительный центр сети;
  • сеть магазинов " Фора" – получил повреждения логистический состав сети в Киевской области, который сеть "Фора" начала использовать только несколько дней назад. Магазины "Фора" продолжают работу в обычном режиме, а команда перестраивает логистические маршруты для бесперебойной поставки товаров на полки;
  • сеть магазинов "Коло" – получил повреждения логистический состав сети. Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций;  
  • склад сети Varus – уничтожено большое количество товаров, возможны задержки с поставками.
Автор:
Ольга Опенько

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