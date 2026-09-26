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Новини
Дата публікації

Російський удар знищив склад "Сушия": чи працюють ресторани

атака
У Києві знищено склад "Сушия"

Унаслідок російської атаки в Києві було знищено склад мережі ресторанів японської кухні “Сушия” разом із товарними запасами та пакуванням. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

Знищено склад "Сушия"

Водночас усі ресторани мережі та служба доставки продовжують працювати. У "Сушия" зазначили, що докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення необхідних запасів, щоб забезпечити повноцінне меню та безперебійну роботу закладів.

У компанії також висловили співчуття своїм логістичним партнерам, яких торкнулися наслідки атаки, та закликали клієнтів поставитися до ситуації з розумінням.

Фото 2 — Російський удар знищив склад "Сушия": чи працюють ресторани
Фото 3 — Російський удар знищив склад "Сушия": чи працюють ресторани
Фото 4 — Російський удар знищив склад "Сушия": чи працюють ресторани

Довідка

"Сушия" - мережа ресторанів сучасної японської кухні в Україні, яка працює на ринку з 2006 року. Перший ресторан мережі відкрили в Києві у грудні 2006 року.

Наразі мережа об’єднує 21 ресторан у п’яти містах України, зокрема Києві, Львові, Борисполі, Бучі та Полтаві. Компанія також має власну службу доставки.

У "Сушия" працює близько 1500 співробітників. За даними компанії, ресторани мережі щомісяця обслуговують понад 350 тис. гостей.

Удари РФ по складам

  Росія з серпня 2026 року цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці України.

За словами  міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає. 

Лише за останні тижні пошкоджень зазнали такі підприємства:

  • кондитерська корпорація Roshen – російська атака знищила склад у Чубинському, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Атака призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів;
  • мережа магазинів "Аврора" – російська атака зруйнувала розподільчий центр мережі;
  • мережа магазинів "Фора" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі в Київській області, який мережа "Фора" почала використовувати лише декілька днів тому. Магазини "Фора" продовжують роботу в звичному режимі, а команда перебудовує логістичні маршрути для безперебійного постачання товарів на полиці;
  • мережа магазинів "Коло" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі. Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій; 
  • склад мережі Varus – знищено велику кількість товарів, можливі затримки з поставками.
Автор:
Ольга Опенько

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