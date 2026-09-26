Російський удар знищив склад "Сушия": чи працюють ресторани

Унаслідок російської атаки в Києві було знищено склад мережі ресторанів японської кухні “Сушия” разом із товарними запасами та пакуванням.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

Знищено склад "Сушия"

Водночас усі ресторани мережі та служба доставки продовжують працювати. У "Сушия" зазначили, що докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення необхідних запасів, щоб забезпечити повноцінне меню та безперебійну роботу закладів.

У компанії також висловили співчуття своїм логістичним партнерам, яких торкнулися наслідки атаки, та закликали клієнтів поставитися до ситуації з розумінням.

Довідка

"Сушия" - мережа ресторанів сучасної японської кухні в Україні, яка працює на ринку з 2006 року. Перший ресторан мережі відкрили в Києві у грудні 2006 року.

Наразі мережа об’єднує 21 ресторан у п’яти містах України, зокрема Києві, Львові, Борисполі, Бучі та Полтаві. Компанія також має власну службу доставки.

У "Сушия" працює близько 1500 співробітників. За даними компанії, ресторани мережі щомісяця обслуговують понад 350 тис. гостей.

Удари РФ по складам

Росія з серпня 2026 року цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці України.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає.

Лише за останні тижні пошкоджень зазнали такі підприємства: