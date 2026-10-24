Кабмін створив новий орган з бронювання працівників: що зміниться для бізнесу

Кабінет міністрів створив Координаційний центр з організації бронювання, який погоджуватиме збільшення обсягів бронювання військовозобов’язаних працівників понад 50%, а також аналізуватиме галузеві й регіональні критерії критичності підприємств.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Новий центр працюватиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабміну.

Його співголовами стануть заступник міністра економіки та довкілля і заступник міністра оборони. До роботи також залучатимуть представників органів влади, відповідальних за економіку, оборону, безпеку, гуманітарну політику та критичну інфраструктуру.

Що робитиме новий центр

Координаційний центр розглядатиме питання збільшення обсягів бронювання понад базовий рівень у 50%.

Також він погоджуватиме галузеві та регіональні критерії критичності та надаватиме рекомендації щодо їх доопрацювання.

Окремо центр розглядатиме звернення державних органів щодо визначення підприємств критично важливими.

Він також зможе рекомендувати скасування статусу критично важливого підприємства, зокрема за наявності відповідних підстав від правоохоронних органів.

Скільки триватиме розгляд

Звичайний строк розгляду звернень державних органів становитиме не більше одного місяця.

Якщо питання потребує невідкладного вирішення, Координаційний центр має надати свої рекомендації протягом семи робочих днів.

Водночас остаточне рішення про надання підприємству статусу критично важливого й надалі залишатиметься за уповноваженими державними органами.

Критерії критичності переглянуть

Одночасно уряд доручив центральним органам виконавчої влади та обласним військовим адміністраціям протягом 10 днів переглянути галузеві й регіональні критерії критичності.

Оновлені критерії мають погоджуватися новоствореним Координаційним центром.

Уряд окремо наголошує, що такий перегляд не означає автоматичного скасування статусів усіх підприємств. Компанії, які відповідають критеріям, що залишаться без змін, збережуть статус критично важливих.

Нагадаємо, у липні 2026 року новий уряд скасував створення Координаційного центру, який мав координувати процес бронювання та надавати рекомендації щодо визначення підприємств критично важливими. Тепер Кабмін знову створив такий орган, суттєво розширивши його роль у погодженні критеріїв критичності та підвищених лімітів бронювання.