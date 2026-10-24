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Втрати ворога станом на 24 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1704 добу повномасштабної війни становлять 1 576 600 осіб.
Втрати Росії у війні на 24 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 жовтня втратила:
- Особовий склад близько 1 576 600 (+1 980) осіб,
- Танки: 12 444 (+5),
- Бойові броньовані машини: 25 600 (+3),
- Артилерійські системи: 51 565 (+64),
- РСЗВ: 2 232 (+2),
- Засоби ППО: 1 722 (+2),
- Літаки: 449,
- Гелікоптери: 356,
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 011 (+8),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 579 064 (+1 855),
- Крилаті ракети: 5 138,
- Кораблі та катери: 35,
- Підводні човни: 2,
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 501 (+413),
- Спеціальна техніка: 4 852 (+1)
Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 жовтня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed (із них – 50 реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дронів інших типів, близько 8 ударних безпілотників ще в повітрі.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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