Втрати ворога станом на 24 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1704 добу повномасштабної війни становлять 1 576 600 осіб.

Втрати Росії у війні на 24 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 жовтня втратила:

Особовий склад близько 1 576 600 (+1 980) осіб,

Танки: 12 444 (+5),

Бойові броньовані машини: 25 600 (+3),

Артилерійські системи: 51 565 (+64),

РСЗВ: 2 232 (+2),

Засоби ППО: 1 722 (+2),

Літаки: 449,

Гелікоптери: 356,

Наземні робототехнічні комплекси: 3 011 (+8),

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 579 064 (+1 855),

Крилаті ракети: 5 138,

Кораблі та катери: 35,

Підводні човни: 2,

Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 501 (+413),

Спеціальна техніка: 4 852 (+1)

Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed (із них – 50 реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дронів інших типів, близько 8 ударних безпілотників ще в повітрі.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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