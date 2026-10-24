Потери врага по состоянию на 24 октября 2026 г – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1980 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1704 сутки полномасштабной войны составляют 1 576 600 человек.

Потери России в войне на 24 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 октября потеряла:

Личный состав около 1 576 600 (+1 980) человек,

Танки: 12 444 (+5),

Боевые бронированные машины: 25 600 (+3),

Артиллерийские системы: 51 565 (+64),

РСЗО: 2 232 (+2),

Средства ПВО: 1 722 (+2),

Самолеты: 449,

Вертолеты: 356,

Наземные робототехнические комплексы: 3 011 (+8),

БпЛА оперативно-тактического уровня: 579 064 (+1 855),

Крылатые ракеты: 5 138,

Корабли и катера: 35,

Подводные лодки: 2,

Автомобильная техника и автоцистерны: 166 501 (+413),

Специальная техника: 4 852 (+1)

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 24 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 101 вражеский БпЛА типа Shahed (из них – 50 реактивных), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера и дронов других типов, около 8 ударных беспилотников еще в воздухе.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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