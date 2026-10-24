UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,05

+0,03

EUR

50,44

--0,13

Наличный курс:

USD

45,45

45,25

EUR

51,15

50,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Потери врага по состоянию на 24 октября 2026 г – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1980 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1704 сутки полномасштабной войны составляют 1 576 600 человек.

Потери России в войне на 24 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 октября потеряла:

  • Личный состав около 1 576 600 (+1 980) человек,
  • Танки: 12 444 (+5),
  • Боевые бронированные машины: 25 600 (+3),
  • Артиллерийские системы: 51 565 (+64),
  • РСЗО: 2 232 (+2),
  • Средства ПВО: 1 722 (+2),
  • Самолеты: 449,
  • Вертолеты: 356,
  • Наземные робототехнические комплексы: 3 011 (+8),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня: 579 064 (+1 855),
  • Крылатые ракеты: 5 138,
  • Корабли и катера: 35,
  • Подводные лодки: 2,
  • Автомобильная техника и автоцистерны: 166 501 (+413),
  • Специальная техника: 4 852 (+1)
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 24 октября 2026 г – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 24 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбит/подавлен 101 вражеский БпЛА типа Shahed (из них – 50 реактивных), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера и дронов других типов, около 8 ударных беспилотников еще в воздухе.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 24 октября 2026 г – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также:Карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности