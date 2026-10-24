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Потери врага по состоянию на 24 октября 2026 г – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1980 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1704 сутки полномасштабной войны составляют 1 576 600 человек.
Потери России в войне на 24 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 октября потеряла:
- Личный состав около 1 576 600 (+1 980) человек,
- Танки: 12 444 (+5),
- Боевые бронированные машины: 25 600 (+3),
- Артиллерийские системы: 51 565 (+64),
- РСЗО: 2 232 (+2),
- Средства ПВО: 1 722 (+2),
- Самолеты: 449,
- Вертолеты: 356,
- Наземные робототехнические комплексы: 3 011 (+8),
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 579 064 (+1 855),
- Крылатые ракеты: 5 138,
- Корабли и катера: 35,
- Подводные лодки: 2,
- Автомобильная техника и автоцистерны: 166 501 (+413),
- Специальная техника: 4 852 (+1)
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 24 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 101 вражеский БпЛА типа Shahed (из них – 50 реактивных), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера и дронов других типов, около 8 ударных беспилотников еще в воздухе.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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