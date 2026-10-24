Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2026 года

Продолжается 1704-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 октября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 181 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 88 авиационных ударов, во время которых сбросил 309 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10270 дронов-камикадзе и совершили 2755 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 45 с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелы со стороны врага, в частности, подверглись населенным пунктам Бессалевка, Кореньок, Товстодубово, Уланово, Рогизное, Нескучное, Бачевск, Волфине, Волковка, Казачье, Смолино, Бруски, Нововасиловка, Сопич, Барановка, Ровно, Смыкаревка; Михальчина-Слобода Черниговской области. Авиаудара потерпел населенный пункт Толстодубово.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района скопления живой силы и техники, три пушки, пункт управления БПЛА и еще два важных объекта противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиационных удара, применив шесть КАБ, совершил 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника. Захватчики атаковали в районах населенных пунктов Охримовка, Рыбалкино и Чугуновка.

В Купянском направлении враг пять раз пытался улучшить свое положение, проводя наступательные действия в сторону Радьковки и Подолов.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили три штурмовых действия в сторону населенных пунктов Заречное, Закотное и Колодец.

На Славянском направлении противник совершил пять атак в районах населенных пунктов Озерное, Кривая Лука, Пискуновка и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Константиновском направлении зафиксировано 23 атаки. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Дружковки, Новоселовки, Николаяполья, Новопавловки, Торецкого, Свободного и Русиного Яра.

Девятнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Черниговка, Мирное, Гуливое, Сергеевка, Молодецкое, Новопавловка.

На Александровском направлении враг однажды штурмовал в сторону Мирного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты десять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Успешное, Рождественское, Горькое и Егоровка.

На Ореховском направлении враг дважды пытался атаковать в сторону Павловки и Красной Криницы.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.