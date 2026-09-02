Delo становится Dilo: новый этап развития украинского делового медиа

В сентябре 2026 года Delo переходит к использованию названия Dilo. Обновление станет новым этапом развития бренда украинского делового медиа и охватит не только название, но и визуальное представление онлайн-издания.

В то же время, для читателей ключевое остается неизменным: Dilo — это продолжение Delo, с той же редакцией, журналистами, тематическими направлениями и редакционными стандартами. Сайт и дальше будет работать по адресу delo.ua, а доступ к опубликованным материалам и архиву сохраняется.

Почему Delo становится Dilo

Переход от Delo к Dilo — часть последовательного развития бренда, который уже более двадцати лет работает в украинском информационном пространстве.

Из-за военного положения оформление торговой марки продолжалось много лет. Обновление названия призвано подчеркнуть украинскую идентичность медиа и его современное позиционирование.

19 октября 2005 вышел первый номер делового издания "Дело". Это было 32 страниц печатной газеты. Издание стало третьей ежедневной деловой газетой, но сумело пережить своих конкурентов на многие годы, трансформировавшись в электронное медиа со спецпроектами, рейтингами и ивентами, продолжая писать честно и разумно о бизнесе и стране.

Dilo сохраняет узнаваемую связь с Delo, одновременно формируя новое визуальное и содержательное восприятие бренда. Это не начало новой истории, а ее продолжение — переход к следующему этапу развития медиа, фокусирующегося на бизнесе, экономике, предпринимательстве и людях, формирующих украинскую экономику.

Обновление названия – логический шаг в развитии бренда и его коммуникации с современной аудиторией.

Что меняется

В рамках перехода Delo → Dilo состоится комплексное обновление бренда.

В частности:

название Delo меняется на Dilo;

обновляется логотип;

меняется визуальное представление бренда;

обновляется дизайн главной страницы;

Часть внутренних страниц сайта также получит новое оформление.

Что остается неизменным

По новому названию продолжает работать та же редакция. Читатели будут получать новости, аналитические материалы, авторские тексты и другие форматы, которые являются основой работы издания. Сохраняются редакционные стандарты, основные тематические направления и подходы к подготовке журналистских материалов.

Так же хранится архив публикаций. Ранее опубликованные материалы остаются доступными для читателей, поэтому переход на название Dilo не означает потери истории или контента Delo.

Таким образом, изменение названия не означает технического переезда сайта в новый адрес. Dilo развивает бренд Delo, продолжая работать на знакомом читателям домене delo.ua.

Dilo – следующий этап развития медиа.

Обновление бренда открывает для Dilo следующий этап развития как современного украинского делового медиа. Его задача остается неизменной по сути — давать аудитории качественную и содержательную информацию о бизнесе, экономике и предпринимательстве.

Dilo продолжит развивать качественную бизнес-журналистику, работать с экономической и предпринимательской аудиторией, расширять цифровые форматы и усовершенствовать медийные продукты.

Сентябрь 2026 года станет началом нового этапа для бренда, который и дальше будет работать для украинской бизнес- и экономической аудитории — теперь как Dilo на delo.ua.